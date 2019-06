Ganz nach bayrischem Muster mit "O'zapft is!" verkündeten die Festwirte Edith Neubauer und Markus Authried die Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung mit dem "Tag der Betriebe" am Freitag Abend, wo die Firmenchefs aus der Stadt und der Region mit ihren Mitarbeitern und anderen Gästen, insgesamt wohl an die 3.000, im großen Zelt gehörig feierten. Für sie und alle anderen hatte Martin Seidl, Obmann des veranstaltenden Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins, mit seinem Team für ein buntes Programm mit "Radio 4/4", Trachtenmodeschau, dem Radio NÖ-Frühschoppen und Freifahrten für Kinder im riesigen Vergnügungspark - um nur einige Punkte zu nennen - gesorgt.

Und er tut das auch weiterhin, denn die 50. Horner Festtage werden auch am heutigen Samstag und morgigen Sonntag, 1./2. Juni, sicher wieder tausende Besucher anlocken, zumal der Eintritt frei ist.

Wer außer Landesrat Ludwig Schleritzko, Nationalrätin Martina Diesner-Wais und Bürgermeister Jürgen Maier die Landeshauptfrau noch begleitete, wer zu Gast bei der Modenschau war oder was sich sonst rundum ereignete, ist am Mittwoch in der Print-Ausgabe der Horner NÖN nachzulesen.