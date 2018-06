Mit einem zweitägigen Fest wurde das 50-jährige Bestehen des Naturpark Geras am vergangenen Wochenende gefeiert. Der Park war 1968 als erst dritter Naturpark des Landes gegründet worden.

Bewegte Geschichte des Naturparks

Markus Philipp, Obmann des Naturparkvereins, ließ kurz die Geschichte des Naturparks Revue passieren. Er erinnerte dabei, dass es für den Naturpark nicht nur positive Zeiten gegeben hat, sondern dass zwischenzeitlich aus finanziellen Gründen sogar die Schließung gedroht habe. Nach der Eröffnung des Naturparks 1968 hatte sich der Verein 1972 gegründet, vier Jahre später wurde das Hubertushaus errichtet. Im Jahr 2004 wurde der Naturparkverein aufgelöst.

Nach dieser Krise 2005 haben das Stift und die Gemeinde die Weichen für die Neugründung des Vereins gestellt. Ein Jahr später hatte der Verein 81 Mitgliederfamilien, wie Philipp berichtete. 2007 erfolgte der Shop-Zubau zum Hubertushaus, 2010 wurde der Grund für das Luchs-Gehege mit Hilfe der zahlreichen Mitglieder asphaltiert.

Und diesen Mitgliedern sei es gedankt, dass sich der Park seither zu einem Top-Ausflugsziel in der Region entwickeln konnte. Nachdem der Geraser Kindergarten vor zwei Jahren zum ersten „Naturpark-Kindergarten“ des Landes wurde, sei auch die Zukunft des Parks abgesichert. Philipp: „Mein besonderer Dank gilt all jenen, die durch die 50 Jahre hindurch so viel Hilfe geleistet haben. Aber es werden auch in Zukunft viele Stunden notwendig sein, um das alles zu erhalten, was bisher geschaffen wurde.“

„Freude & Dankbarkeit über Erfolgsgeschichte“

Dass der Naturpark Geras auch auf ihn von Anfang an faszinierend gewirkt habe, erzählte Abt Michael Proházka. Als er 1978 im Herbst zum ersten Mal in Geras gewesen sei, habe sich der Naturpark so schön präsentiert, dass er den Beschluss gefasst habe, in Geras zu bleiben. Nachdem in der Vergangenheit bezüglich Naturpark nicht immer die Sonne geschienen habe, verspüre er nun Freude und Dankbarkeit, dass der Naturpark Geras zur Erfolgsgeschichte geworden sei. Für die Besucher ergebe sich im Naturpark die Möglichkeit, die Beziehung zum Schöpfer über die Natur zu vertiefen.

Die Bedeutung für die Gemeinde Geras als neben dem Stift wichtigstes Ausflugsziel strich Bürgermeister Johann Glück in seiner Ansprache hervor. Neben dem Stift, das das Areal „mehr oder weniger kostenlos“ zur Verfügung stelle, gebühre der Dank dem Vereins-Team rund um Markus Philipp bzw. dessen Vorgängern Hans Luger und Otto Schmutz.

Ein besonderes Präsent hatte Jasmine Bachmann, Geschäftsführerin des Vereins Naturparke Niederösterreich, im Gepäck: Sie überreichte den Kindern des Naturparkkindergartens, die den Festakt mit tollen Darbietungen umrahmten, „Forscherwesten“, um deren Lust am Naturpark weiter zu steigern.