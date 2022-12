Hilfe für Horner Wohnprojekt

Werbung

Seit 50 Jahren unterstützt „Licht ins Dunkel“ soziale Projekte in ganz Österreich. Auch im Waldviertel: In Horn entsteht gerade ein Wohnhaus für Menschen mit Behinderung.

Die Idee für die Errichtung eines solchen Wohnhauses kommt vom Verein „Ich bin Ich“, der sich seit mittlerweile 25 Jahren für die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Schon 2019 begann man das Projekt in der Lazarethgasse zu planen, dann kam die Pandemie. Nach kleineren Verzögerungen konnte das Projekt aber rasch vorangetrieben werden. Mit dem Diakoniewerk Gallneukirchen aus Oberösterreich fand man einen Bauträger, der viel Erfahrung in der Umsetzung derartiger Wohnprojekte hat, verrät Christa Daniel, Obfrau von „Ich bin Ich“.

Insgesamt wird das Haus 26 Bewohnern einen Platz bieten. Für diese werden geräumige Einzelzimmer zur Verfügung stehen. Zusätzliche Gemeinschaftsräume, Pflegeeinrichtungen und viel Grün sorgen dafür, dass auch Menschen mit hoher Pflegestufe eine angenehme Wohnatmosphäre vorfinden. Für die Diakonie Oberösterreich ist das Haus in der Lazarethgasse das erste Projekt, das in Niederösterreich realisiert wird.

Der barrierefreie Bau kurbelt auch die regionale Wirtschaft an. Für die Planung zeichnet das Architekturbüro Litschauer (Büros in Karlstein und Horn) verantwortlich, die Errichtung obliegt der Firma Leyrer + Graf. Großer Vorteil: Das Wohnhaus befindet sich nicht nur in der Nähe des Horner Stadtzentrums, sondern auch neben der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie NÖ GmbH, die Therapieangebote für Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung stellt. Hoher Wohnkomfort und optimale Betreuung sind somit gewährleistet.

Bislang sei man mit dem Bauvorhaben, das auch vom Land Niederösterreich finanziell unterstützt wird, im Zeitplan, erzählt Vereinsobfrau Christa Daniel. Erst kürzlich konnte die Dachgleiche gefeiert werden (die NÖN berichtete). „Sehr zufrieden“ mit dem Baufortschritt zeigt sich auch Leopold Schneider von der Bauabteilung des Diakoniewerks. Im Moment werden die Innenräume verputzt. Wenn alles ohne Verzögerung weitergehe, werde man das Haus im 4. Quartal 2023 beziehen können. Wie wichtig das Projekt ist, zeigen die Anmeldezahlen: schon jetzt sind alle Zimmer vergeben.

Die Spendenbereitschaft ist weiterhin groß

Ohne Spenden sind Sozialprojekte wie dieses Wohnhaus nicht möglich. Zum Glück werde auch trotz Inflation und steigender Lebenshaltungskosten immer noch für soziale Projekte wie „Licht ins Dunkel“ gespendet, berichtet Christa Daniel der NÖN. „Die Menschen sind sehr offen. Gerade wenn man weiß, wofür die Gelder eingesetzt werden, wie bei regionalen Projekten, wird gerne gespendet.“ Was erhofft sich der Verein „Ich bin Ich“ für die Zukunft? „Behinderte Menschen wird es immer geben, auch in 50 Jahren noch“, meint Daniel. „Unterstützungsangebote wie jene von Licht ins Dunkel werden also auch in Zukunft wichtig sein.“

