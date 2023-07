51. Garser Kirtag Linde gepflanzt, Fichte aufgestellt

Baumpflanzung mit Gars-Garser-Beteiligung: Norbert Strahllechner, Robert Bednarski, Roland Utzschmid, Karl Purker, Robert Otter, Martin Falk, Josef Wiesinger, René Gigl und Harald Eder (von links). Foto: Rupert Kornell

„Es ist ein Tag mit Tradition, immerhin feiern wir schon den 51. Garser Kirtag“, meinte Bürgermeister Martin Falk beim Empfang im Kurpark. Eine etwas längere Tradition hat die Partnerschaft mit Gars am Inn, nämlich 60 Jahre. Das wurde in Bayern mit einer Waldviertler Delegation - die NÖN berichtete - gefeiert, nun in Gars.

Zum ersten Mal mit dabei war Bürgermeister Robert Otter mit Gattin Rosmarie, lange Jahre mit der Kamptalgemeinde verbunden hingegen sein Vorgänger Norbert Strahllechner, der mit der zweiten (hiezulande Vize-)Bürgermeisterin Hildegard Prader und einer großen Schar von Feuerwehr-und Stockschützenfreunden gekommen war. Sie revanchierten sich mit dem Pflanzen einer (angeblich bayrischen) Sommerlinde, „etwas Junges zu den wunderbaren alten Bäumen hier", wie Otter bemerkte. Falks scherzhafter Kommentar zur Wahl des Baumes: „Wir haben eine Felsenbirne gebracht, deren Früchte man essen oder brennen kann. Und uns bleibt nur der Lindenblütentee." Den Segen von Pfarrer Robert Benarski erhielt sie trotzdem... Nach vollbrachter Tat marschierten alle, vorneweg die Ortskapelle Tautendorf unter der Leitung von Christina Riegler, die Festgäste mit Vizebürgermeisterin Paula Uitz und den Gemeinderäten, Alexander Kiennast, Obmann des den Kirtag veranstaltenden Vereins für Tourismus und Wirtschaft, Festwirt Günter Jungwirth und natürlich die „Kirtagbuam". Die stellten unter dem Kommando von Franz Hofbauer wie die 50 Jahre zuvor den Baum allein mit Manneskraft und mit den „Schwoablern" die 26 m hohe Fichte in schweißtreibender Arbeit auf, ehe sie nach dem Bieranstich mit Festwirt Thomas „Jimmy" Barta (und auch zwischendurch) das kühle Getränk genossen.