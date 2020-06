Der Vorfall ereignete sich am 17. Juni gegen 10 Uhr. Die Frau war auf der LB 30 aus Langau kommend in Richtung Geras unterwegs, als sie laut Polizei aus Unachtsamkeit mit ihrem Wagen in einer Linkskurve in den rechten Straßengraben geraten sei. Dort prallte sie gegen eine Feldzufahrt und wurde dann in ein nahestehendes Gebüsch geschleudert.

Die Frau konnte sich selbst aus dem Auto befreien und erlitt leichte Verletzungen im Brustbereich. Sie wurde ins Landesklinikum Horn gebracht. Das Auto wurde von der Geraser Feuerwehr geborgen.