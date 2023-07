7. bis 9. Juli 2023 Bezirk Horn: Was tut sich am Wochenende?

Robert Lehrbaumer und Robert Holl werden am 9. Juli beim Festkonzert der Altenburger Musikakademie zu hören sein. Foto: Gerhard Ullram

F ür Vergnügungssüchtige bietet das Wochenende vom 7. bis 9. Juli im Bezirk Horn wieder einige Attraktivitäten. In Gars geht der Kirtag über die Bühne, in Drosendorf geht das Viertelfest in seine nächste Runde, in Eggenburg bittet der SK Eggenburg zum Sommernachtstanz und in Altenburg startet die Musikakademie mit einem Jubiläumskonzert.

Freitag. 7. Juli Drosendorf. Wald/4 Festival: „Ränder verändern“: Grenzrand-Workshop, Uni-Fest, Freiluftkino-Schau, Beginn ist um 19.30 Uhr am Bahnhof Drosendorf. Eggenburg. Grillfest der Pensionisten, um 16 Uhr im Volksheim. Gars. Garser Kirtag, ab 17 Uhr, am Hauptplatz. Musik: Ortskapelle Tautendorf und Oliver Haidt. Irnfritz. Infoveranstaltung „Fit-Line“ – mehr Gesundheit, mehr Energie, mehr Lebensqualität, um 19 Uhr, im Gasthof Asenbaum. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 19 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Stoitzendorf. Szenentheater: Ouvertüre „Sie kennan mein Hund ned leidn“, um 18.57 Uhr, Orpheum Manhart, Kellergasse. Weitersfeld. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, von 15 bis 20 Uhr, im Feuerwehrhaus. Samstag, 8. Juli Eggenburg. Sommernachtstanz „100 Jahre SKE“, um 20 Uhr, im Lindenhofsaal. Gars. Garser Kirtag, ab 17 Uhr, Max Shelly und Band ab 19.30 Uhr, ab 22 Uhr DJ Duschko, am Hauptplatz. Horn. Slow Food Regionalmarkt, von 9 bis 13 Uhr, am Hauptplatz. Horn. Textil-Kunst Markt, von 10 bis 19 Uhr, im Kunsthaus Horn. Kühnring. Feuerwehrfest: ab 18 Uhr Festbetrieb, ab 21 Uhr Musik mit Zweiviertlerböhmische, im Veranstaltungszentrum. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 16 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Stoitzendorf. Szenentheater: Szenario „Stoitzendorf Krimi mit Soko Dixie“, um 18.27 Uhr, im Kulturkeller, Kellergasse. Sonntag, 9. Juli Altenburg. Festkonzert der Altenburger Musikakademie. Beginn um 17 Uhr im Stift Altenburg. Eggenburg. Blutspendeaktion, von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, in der Musikmittelschule. Eggenburg. Kräuterwanderung „Kräuter – woher ihre Namen kommen und welchen Göttern sie geweiht waren“, Treffpunkt: 14 Uhr bei der Tourismus-Information. Anmeldung: 02984/3400. Gars. Garser Kirtag: Kirchweih-Festmesse um 9.30 Uhr, anschließend Frühschoppen und Mittagstisch mit der Bürgermusikkapelle, am Hauptplatz. Horn. ÖAV-Wanderung „Schönberg – Schonenburgweg“, Treffpunkt: 9 Uhr Bahnhof Horn. Anmeldung bis 7. Juli: 0664/3468823. Horn. Textil-Kunst Markt, von 10 bis 18 Uhr, im Kunsthaus Horn. Kühnring. Feuerwehrfest, 9.30 Uhr Feldmesse, 11 Uhr Mittagstisch, 18 Uhr Tombola-Verlosung, im Veranstaltungszentrum. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 18 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Stoitzendorf. Szenentheater: Matinee „Auf den Busch geklopft“, um 10.59 Uhr, Kulturkeller, Kellergasse. Zettenreith. Mittagstisch der Freiwilligen Feuerwehr, ab 10 Uhr, beim Zeughaus.