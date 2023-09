Eggenburg: Jetzt wird Geschichte geschrieben

Und so ein Werk will gut geplant sein. Daher gab es am vergangenen Samstag ein erster „Aurotentreffen“ im Festsaal des Rathauses. Denn die Schar an Wissenschaftern, die dieses Werk gemeinsam in den kommenden Jahren schultern wollen, ist nicht nur außerordentlich prominent, sondern auch top-motiviert. Schließlich ist die umfangreiche und interessante Geschichte der historischen Stadt bisher kaum dokumentiert. Zwar gibt es, wie Gerhard Dafert - er ist gemeinsam mit Christian Jordan treibende Kraft hinter dem Buch-Projekt, das von der Stadtgemeinde Eggenburg getragen wird - erklärt, ein Werk von Ludwig Brunner aus den 1930er-Jahren über die Geschichte Eggenburgs. Doch einerseits ist der erste Band des zweibändigen Werks vergriffen, darüber hinaus endet die historische Betrachtung wegen des Todes Brunners im 18. Jahrhundert und zu guter letzt ist dieses Werk auch schwer lesbar.

Und genau das will man beim nun geplanten Werk vermeiden. Es soll zwar von absoluten Top-Experten verfasst, aber für eine breite Öffentlichkeit bestimmt und daher eben leicht lesbar geschrieben werden, sagt Dafert. Weitere Herausforderungen: „Die damaligen Forschungsergebnisse gehören natürlich überprüft und kritisch hinterfragt.“ Gemeinsam mit Christian Jordan als Organisationsteam bemühte er sich daher um die Mitwirkung von Leuten, bei denen das Entstehen dieses Werks, das in mehrere Teile gegliedert sein wird, in den besten Händen sein sollte. So wird sich ein Teil dem Naturraum mit Geografie, Flora und Fauna widmen. Weitere Teile sollen den Eggenburger Vereinen oder wichtigen Institutionen und Gebäuden gewidmet sein. Der historische Part soll dann von der Urgeschichte bis zur Zeitgeschichte reichen.

Mit diesem Autorentreffen will man den Austausch unter den einzelnen Wissenschaftern fördern. Eine Besichtigung des Stadtarchivs stand dabei ebenso auf dem Programm wie das gegenseitig Kennenlernen. Mit an Bord sind etwa Roman Zehetmayer, Leiter des NÖ Landesarchivs, die Landesarchiv-Mitarbeiter Jaqueline Schindler und Nikolaus Wagner, die Archäologen Franz Pieler oder Martin Obenaus, Neuzeit-Experte Martin Scheutz von der Uni Wien, Markus Holzweber vom Waldviertler Heimatbund oder der niederösterreichische Top-Zeithistoriker Stefan Eminger.