Die Frau war am 5. Juni gegen14.20 Uhr auf der L 8019 von Horn kommend in Richtung Irnfritz unterwegs. Laut Polizei dürfte die Frau wegen der Hitze einen Schwächeanfall erlitten haben, sie kam in einer Linkskurve mit ihrem Wagen links von der Straße und fuhr in einen Acker, wo sich das Auto überschlug.

Ein vorbeifahrender Autolenker, der das Auto im Acker liegen sah, verständigte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Polizei wurde die Frau bereits von einem zufällig vorbei gekommenen Arzt behandelt. Kurz darauf trafen Notarzt und Feuerwehr ein.

Die Frau wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht. Das Auto wurde von der Feuerwehr Horn geborgen.