Das Städtchen wird im „Örterbuch“ landen: Der Privatsender „Radio 88.6“ macht mit „Batkas Örterbuch“ nicht nur kleine Orte groß, auch Städte werden von dem umtriebigen Moderator einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

„Radio 88.6“ steht bei Gemeinderat Christian Blazek, einem treuen Hörer, für gute Musik, viel Unterhaltung und jede Menge Information, wie er sagt. Deshalb meldete er sich und seinen Heimatort für „Batkas Örterbuch“ an.

Und so stand „der Batka“ in Drosendorf vor der Tür von Blazek, der sogleich über die unzähligen Sehenswürdigkeiten in und um die Stadt informierte. „Ohne Drosendorf hätte es die Habsburger nicht gegeben!“, betont der Gemeinderat und ergänzt: „Drosendorf ist immer eine Reise wert.“

Völlig überraschend wurde Regisseur und Filmemacher Ulrich Seidl zu einem Interview gebeten: Der bekannte und wohl kontroverseste Filmemacher Österreichs berichtete über seine Erfolge. Neben dem Templerhaus, dem Schloss, der Stadtmauer, Zirkus und der beliebten Drosendorf-App stellte Blazek den Drosendorfer Taler, der in der Stadt als Zahlungsmittel gilt, vor.

Drosendorf ist am Mittwoch zu „hören“

Der Beitrag wird auf Radio 88.6 am Mittwoch, 19. August, ausgestrahlt – ganz nach einem wichtigen Motto von Mario Batka: „Wir machen deine Ortschaft ganz groß!“ Er ist in ganz Österreich unterwegs, stellt gern jene Orte vor, die sonst eher untergehen, bringt deren Vorzüge zur Schau – und lernt immer wieder Persönlichkeiten, die dort leben, kennen. „Es gibt so viele schöne ‚Örter‘ in Österreich und wir wollen sie alle kennenlernen.“