Röschitz steht im „Örterbuch“

Jetzt ist auch Röschitz im „Örterbuch“ gelandet: Der Privatsender Radio 88.6 macht mit „Batkas Örterbuch“ nicht nur kleine Orte groß, auch größere Städte werden von dem umtriebigen Moderator einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Angemeldet wurde Röschitz für dieses Format von Gastronom David Diekmann, Betreiber des W4 in Röschitz, einem treuen Hörer des Privatradios, das für gute Musik, viel Unterhaltung und jede Menge Information steht.

Und so stand am vergangenen Freitag „der Batka“ im W4 vor der Tür von David und Nathalie Diekmann. In einem Liveeinstieg informierte Diekmann über die unzähligen Sehenswürdigkeiten in und um die Gemeinde. Und, so der gebürtige Deutsche: „Röschitz ist immer eine Reise wert.“ Neben dem W4 stand auch der Weber-Keller im Mittelpunkt der Interview-Reihe.

Der Beitrag über Röschitz wird auf Radio 88.6 am Mittwoch (6. Juli) ab 7 Uhr stündlich ausgestrahlt.

