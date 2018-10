Eine neue Funktion übernimmt der Horner SPÖ-Bezirksvorsitzende Josef Wiesinger: Der Kamegger wurde beim Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich zu einem der insgesamt acht Stellvertreter des Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl gewählt.

Parteitag: „Die Stimmung war euphorisch“

Wiesinger ist der zuständige Stellvertreter für das Waldviertel. Er wurde mit 98 Prozent Zustimmung durch die Delegierten gewählt – und erhielt damit so viel Zuspruch, wie sonst keiner der Gewählten am Parteitag.

Was seine künftigen Aufgaben sind? „Ich werde Ansprechpartner für alle SPÖ-Organisationen im Waldviertel in parteipolitischen Belangen sein“, erzählt Wiesinger. Er solle auch Bindeglied zwischen den einzelnen Organisationen und der Landespartei in St. Pölten sein, aber: „Wir haben ja erst unlängst in der Befragung festgestellt, dass wir uns nicht alles aus St. Pölten diktieren lassen wollen, sondern uns selbst positionieren.“

Generell sei am Landesparteitag zu merken gewesen, dass durch die neue Parteichefin Pamela Rendi-Wagner auch neuer Schwung in die SPÖ gekommen sei. „Die Stimmung war euphorisch, die SPÖ in Niederösterreich steht geschlossen hinter Rendi-Wagner“, so Wiesinger.

Bei der konstituierenden Sitzung am kommenden Freitag wird konkret entschieden, wer im Vorstand welche Funktion übernimmt. Im kommenden Frühjahr sollen bei einem „Antragsparteitag“, bei dem die einzelnen Organisationen der SPÖ ihre Anträge einbringen können, die Weichen für die Zukunft gestellt werden.