Fasten-Akion: Eggenburg hilft Eggenburgern

Eine besondere Aktion während der Fastenzeit setzt das K-Haus in Eggenburg. Gemeinsam mit seinem Jugendvertretungsteam wiederholt das Team des Jugendhauses sein regionales Sozialprojekt „Von Eggenburg – Für Eggenburg“. Dabei soll auch heuer unkompliziert Hilfe für finanziell schlechter gestellte Menschen in der Region geleistet werden.

„Deshalb möchten wir auch dieses Jahr wieder die Rolle der Vermittler übernehmen.“

Schon bei der Aktion im Vorjahr habe sich gezeigt, wie hoch der Bedarf an dieser Art von Hilfe in der Region, aber auch, wie hoch die Bereitschaft zur Solidarität in der Gemeinde ist, einen Beitrag zur Lebensqualität dieser Menschen zu leisten so die sichtlich ergriffene Projektleiterin Gerti Kloiber: „Deshalb möchten wir auch dieses Jahr wieder die Rolle der Vermittler übernehmen.“

Warum diese Aktion überhaupt notwendig ist, erklärt Kloiber anhand eines kürzlich geführten Gesprächs mit einer alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern, die seit einer Mieterhöhung und den allgemeinen Teuerungen ihre Einkaufsliste stark reduzieren muss und gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn die Postwurfsendungen auf Aktionen durchsucht, um sich ab und zu noch eine Leckerei für die Kinder leisten zu können.

Ab dem Aschermittwoch, dem 22. Februar, kann man bis 17. März jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich donnerstags und samstags von 17 bis 20 Uhr Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnpasta, WC-Papier und Waschmittel, aber auch Trockenware in Form von Kaffee, Nudeln, Reis, Dosen, sowie auch Mal- und Bastelutensilien direkt im K-Haus abgeben.

Auch in Billa und Spar wird für Aktion gesammelt

Mit dabei bei der Aktion sind auch heuer die beiden Eggenburger Supermärkte Eurospar und Billa. Dort sind Einkaufswägen zur Verfügung gestellt, in die man die Produkte gleich ablegen kann.

Die Ausgabe der Waren findet von 20. bis 31. März direkt im Jugendhaus statt (jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag und Samstag von 17 bis 20 Uhr). „Um die Hemmschwelle der Betroffenen gut überwinden zu können, behandeln wir jede Ausgabe der Spenden anonym und unkompliziert“ sagt Kloiber. Warum sie die Eggenburger noch bittet? „Wenn jemand Menschen in seinem Umfeld kennt, denen unsere Aktion Hilfe sein könnte, dann soll man diese Personen auf ,Von Eggenburg – Für Eggenburg‘ aufmerksam machen.“

