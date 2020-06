Der Vorfall ereignete sich am 5. Juni gegen 13.20 Uhr auf der B34 in Kamp. Nachdem eine 54-Jährige aus dem Bezirk Horn, die in Richtung Horn unterwegs war, nach links in die Kollergasse abbiegen wollte, hielten sie und ein 76-jähriger Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Horn, der hinter ihr fuhr, wegen des Gegenverkehrs an.

Diesen Umstand dürfte die 68-Jährige laut Polizei übersehen haben, sie fuhr gegen das Heck des 76-Jährigen, dessen Pkw wurde gegen das Heck der 54-Jährigen geschoben.

Alle drei Lenker konnten selbständig die Fahrzeuge verlassen, wurden jedoch mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Die an allen Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ.