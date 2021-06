Die Coronakrise verschonte im Jahr 2020 keinen Lebensbereich – selbst die Müll-Thematik wurde durch die Pandemie beeinflusst, die eine Steigerung beim Elektronik-Schrott, bei Kartonagen und beim Biomüll mit sich brachte. Das zeigt die vom Gemeindeverband Horn (GVH) erstellte Abfallstatistik für das Jahr 2020.

Fast 750 Tonnen mehr als 2019, Steigerung vor allem bei Bio-Müll. Insgesamt fielen im Vorjahr im Bezirk Horn 16.689,5 Tonnen Müll an. Im Vergleich zu 2019 ist das eine Steigerung von 745,3 Tonnen. Allein 317,4 Tonnen dieser Steigerung entfallen auf den Bio-Müll, insgesamt fielen im Vorjahr 4.552,4 Tonnen Bio-Müll an. Für diesen Anstieg sehen GVH-Obmann Franz Göd und GVH-Geschäftsführer Georg Schmid zwei Gründe. Zum einen habe der feuchte Herbst das Pflanzenwachstum begünstigt, was zu mehr Grünschnitt geführt habe. „Andererseits hat man gespürt, dass die Leute mehr Zeit daheim in ihren Gärten verbracht und viel Gartenarbeit betrieben haben“, sagt Göd.

Online-Handel führt zu mehr Kartonagen-Müll. Der Anstieg bei den Kartonagen von 304,1 auf 341,1 Tonnen ist laut Schmid auf die vielen online bestellten „Packerl“ zurückzuführen. Das geänderte Konsumverhalten habe sich aber auch beim Müll, der im Takeaway-Bereich der Gastronomie entstanden ist, gezeigt, sagt Göd. Auch wenn ein Teil der Gastronomen dabei versucht habe, auf biologische Verpackungsmaterialen zu setzen, sei dennoch „eine große Menge an Müll entstanden, die sich auch nicht in Luft auflöst“.

GVH; Illustration: petovarga/Shutterstock.com; Grafik: Bischof/Hammer

Ein Viertel mehr Elektro-Schrott. Wohl auch mit den geänderten Lebensumständen in der Coronazeit hängt der Anstieg beim Elektroschrott zusammen. „Die Leute waren viel daheim statt beim Heurigen, da ist die Anschaffung etwa eines neuen Fernsehers oft die Folge“, so Göd. Insgesamt wurden im Vorjahr in den Gemeindesammelzentren und im Altstoffsammelzentrum Rodingersdorf 297,6 Tonnen Elektro-Altgeräte abgegeben – um 57,8 Tonnen mehr als 2019.

Corona-Sicherheit auch im Abfallwesen Priorität. Auch organisatorisch sei das Corona-Jahr 2020 für den GVH herausfordernd gewesen, erzählt Schmid. Dennoch: Abfuhr, Entsorgung und Verwertung der Abfälle konnten fast uneingeschränkt durchgeführt werden. Lediglich kurz nach Beginn des ersten Lockdowns im März musste eine mobile Problemstoffsammlung abgesagt werden. Zudem waren die Gemeinde-Altstoffsammelzentren und das Abfall-Logistikzentrum Waldviertel in Rodingersdorf für etwa einen Monat geschlossen: „Dann wurde wieder hochgefahren, nennenswerte Staus gab es daher keine“, sagt Schmid. Die Abholung von Restmüll, Papier und Glas habe bestens funktioniert.

Das Thema Sicherheit war im ALZ Rodingersdorf groß geschrieben. Neben der Anschaffung einer Bankomatkassa zum kontaktlosen Bezahlen sorgten die kontrollierte Einfahrt und die fast 50 Stunden Öffnungszeit, dass die sozialen Kontakte so gering wie möglich gehalten wurden. Positiv für die Mitarbeiter der Müllentsorgung: Dank der im Bezirk Horn verwendeten Sammelfahrzeuge und Seitenwechselbehälter ist es bei mehr als 95 Prozent der Behälter nicht mehr notwendig, dass die Mitarbeiter die Mülltonnen berühren.

Flurreinigung: Freiwillige sammelten trotzdem. Nicht durchgeführt werden konnten 2020 – so wie auch heuer – die Flurreinigungsaktionen in gewohnter Weise. Für Schmid und Göd bewundernswert ist aber, wie viele Menschen sich freiwillig und oft im Familienverband aufgemacht haben, um ihre Umgebung von Müll zu befreien. Das sei ein Zeichen dafür, wie groß das Bewusstsein für Müllentsorgung in weiten Teilen der Bevölkerung sei. „Das zeigt auch, dass wir im Bezirk Horn eine sehr hohe Trennqualität haben“, sagt Schmid. So landen etwa 95 Prozent des Biomülls auch in den dafür vorgesehenen Tonnen: „Verbessern kann man sich immer, aber das ist schon ganz ordentlich“, sagt Schmid. Die Wiederverwertungsquote – im Bezirk Horn traditionell hoch – fiel mit 65,3 Prozent auch 2020 wieder sehr gut aus. Das bedeutet, dass 10.890,4 Tonnen Müll der Wiederverwertung zugeführt werden konnten.

Schüler als Zielgruppe. Ab Herbst will der GVH dann auch wieder den Kontakt mit den Schulen intensivieren. „Bei den Kids kommen unsere Programme immer gut an. Sie sind die Müllentsorger der Zukunft, die müssen wir rechtzeitig abholen“, sagt Göd. Schließlich sorgen die Kleinen dann auch bei ihren Eltern mit dem neu erworbenen Wissen für Denkanstöße und den „umgekehrten Erziehungseffekt“.