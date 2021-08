Es scheint wohl ein „Gesetz der Serie“ zu geben: Nach Erich Kurzreiter von der Unpolitischen Wahlgemeinschaft Langau und Ronald Zöchmeister von der FPÖ Horn – die NÖN berichtete in der Vorwoche – scheidet nun auch Herbert Bauer von der Bürgerliste Gars (BLG) aus dem Gemeinderat. Allerdings mit gravierenderen Folgen: Während in Horn ein Nachfolger gefunden wurde, in Langau ein „Ersatz“ möglich ist, bleibt in Gars für die restliche Periode ein Sessel im Garser Sitzungssaal frei. Die BLG, in gewissem Sinn Nachfolgerin von „Pro Gars“, dürfte somit Geschichte sein.

Personalprobleme. Schon im Vorfeld der Wahl 2020 hatte die Bürgerliste mit Personalproblemen nach dem altersbedingten Rücktritt der Mandatare Harald Drexler und Ewald Gruber zu kämpfen, nur Herbert Bauer erklärte sich zu einer Kandidatur bereit, weitere Listenplätze blieben unbesetzt. Bauer schaffte ein Mandat, das aber nach seinem Rücktritt nicht nachbesetzt werden kann.

Mandatsverzicht. „Es stimmt“, bestätigt er, dass er auf das Mandat verzichtet. „Mein Lebensmittelpunkt wird mit meiner Freundin ab sofort Dresden sein. Dort habe ich sofort eine Anstellung als AHS-Lehrer für Mathematik und Informatik bekommen.“ Bisher hatte er nur eine halbe Lehrverpflichtung am Akademischen Gymnasium in Wien, sein Vertrag wurde nicht verlängert.

Kandidatur 2025? Dass niemand auf seinen Sitz im Gemeinderat nachrücken kann, bedauert er, aber diese Entwicklung war abzusehen, da sich damals niemand einen Listenplatz gefunden hat, Bauer zum „Einzelkämpfer“ geworden ist. „Aber vielleicht kandidiert wieder jemand für die Wahlen 2025“, gibt er sich vorsichtig optimistisch, „bis dahin kann viel geschehen.“

Bürgerliste entstand 2005

Entstanden ist die Bürgerliste 2005 im Vorfeld der damaligen Gemeinderatswahl aufgrund der Proteste einer eilends gegründeten Bürgerinitiative gegen ein auf dem Buhl-Areal geplantes Fernheizwerk. Im Lauf der Zeit etablierte sich die Liste, indem sie auf, ihrer Meinung nach, bestehende Missstände hinwies.

„Kleinigkeiten machbar“. Mit dabei war auch Arzt (und in Folge auch Gemeinderat) Harald Drexler, der das „Aus“ der BLG bedauert: „Eine parteiunabhängige Beurteilung der Gemeindearbeit war notwendig, es gab und gibt zu viele Zwänge, man kann nicht viel als kleine Liste umsetzen, aber Kleinigkeiten sind machbar.“ Er sieht es als bedauernswert, dass sich niemand gefunden hat – und vermutlich auch niemand finden wird – um Interessen der Bürger zu vertreten. „Wir haben viele Leute kontaktiert, viele stimmen uns zu, aber keiner will sich engagieren, öffentlich seine Meinung vertreten.“ Und fast schon resignierend: „Eine ,Wiederauferstehung‘ der Bürgerliste Gars wäre schön, aber …“

„Bis zu meinem Urlaubsantritt habe ich noch keine Nachricht diesbezüglich von Kollegen Bauer bekommen“, sagt Bürgermeister Martin Falk. „Aber es wird wohl so sein. Schade, dass ein Mandat unbesetzt bleibt.“ Und mit einem Schmunzeln: „Die 137 BLG-Wähler sind bei der ÖVP willkommen!“