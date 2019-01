Nur mehr Schutt ist von der ehemaligen „Kinzel-Villa“ in der Raabser Straße neben dem Bad-Parkplatz zu sehen, die Abrissfirma hat ganze Arbeit geleistet. Im Frühjahr soll begonnen werden, die Fläche in eine Liegewiese für das angrenzende Freibad zu verwandeln.

Die Vorgeschichte: Im Dezember 2014 wurde der Kauf der Liegenschaft vom Gemeinderat beschlossen. Begründet wurde dies mit der Möglichkeit der Eingliederung in das große Gemeindeareal mit Arena, Bad, Bauhof und Feuerwehr.

„Die Arbeiten sind schnell vorangegangen“, berichtet der ressortzuständige Stadtrat Gerhard Lentschig. Da die Kosten von ca. 30.000 Euro für den Abriss zunächst nicht im Budget unterzubringen waren, erfolgte er nun in den letzten Tagen sachgemäß durch die Irnfritzer Firma Stark. „Vorläufig wird das Grundstück eingeebnet und eine Rasenfläche angelegt, bis man sich über eine sinnvolle, leistbare Nutzung einig ist“, so Lentschig.

Das sieht auch Bürgermeister Jürgen Maier so: „Wir haben das ,Kinzel-Haus‘ ja gekauft, um das Freibad etwas erweitern zu können. Der Abriss war 2018 noch im Budget drinnen, also haben wir es gemacht. Über Details, was in weiterer Folge geschehen soll, reden wir im Frühjahr.“