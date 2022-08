Erdäpfelfest in Geras fällt heuer wieder aus

Im Oktober verwandelt sich der Stadtplatz in Geras für gewöhnlich in ein Festgelände und alles dreht sich für ein Wochenende um die „Grundbirn“. Heuer leider nicht: Das Fest musste, wie Bürgermeister Hans Glück mitteilte, wegen der Unsicherheit wegen Corona abgesagt werden. „So ein Fest stampfst du nicht in 14 Tagen aus dem Boden. Die Planungen beginnen schon mit Ende des Festes für das nächste Jahr, ab Jahresende wird intensiv geplant“, sagt Glück. Und zu diesem Zeitpunkt sei die Corona-Lage für den Herbst noch nicht abzuschätzen gewesen.

Für 2023 ist dann aber ein Comeback des Festes geplant. Dafür werden laut Glück schon jetzt helfende Hände gesucht, die sich im Verein bzw. beim Fest und dessen Organisation engagieren wollen.

