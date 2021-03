Seidl nahm die Wahl mit den Worten „Der Krug ging nicht an mir vorüber“ an. Seidl erklärte aber, dass dies seine letzten fünf Jahre an der Spitze des FVV sein werden.

Zu den Stellvertretern Seidls wurden Dominik Wagerer und Julia Langstadlinger gewählt. Kassierin Renate Trimmel und Schriftführer Harald Schimmel wurden ebenfalls einstimmig in ihren Funktionen bestätigt.

In seinem Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre zog Seidl positive Bilanz. Zu den Highlights der Veranstaltungen zählten der Faschingsumzug, die Ostermärkte, die 50. Horner Festtage mit dem 50-Jahr-Bestandsjubiläum des FVV, der Advent im Kunsthaus und die Krone-Euro Fan Tour 2016 auf dem Festgelände. Durch die zahlreichen Aktivitäten konnten die nötigen finanziellen Mittel aufgebracht werden, um den Ankauf von Verkaufsständen, Maßkrügen für das Volksfest, Adventhäferl, Stehtische und die Beteiligung an der Errichtung der Wohnmobil-Stellplätzen auf dem Festgelände zu unterstützen. In ihrem Bericht erklärte Kassierin Renate Trimmel, dass sich der Verlust trotz der vielen coronabedingten Absagen mit 5.000 Euro in Grenzen halte.

„Volksfest light“ im Herbst?

Markus Authried, Festwirt der Horner Festtage, informierte dann über die Absage des diesjährigen Volksfestes, hofft aber im Herbst – wenn es die Pandemie zulässt – ein „Volksfest light“ zu organisierten. Auch noch nicht fixiert ist der „Advent im Kunsthaus“.

Langstadlinger ist Ehrenmitglied

Zum Ehrenmitglieder des FVV wurde Horst Langstadlinger ernannt. „Durch seine kreativen Ideen und seinen unermüdlichen Einsatz wurde für den Vorstand ein guter Grundstock geschaffen. Horst Langstadlinger ist seit fünf Jahrzehnten Mitglied und 30 Jahre im Vorstand tätig“, begründete Obmann Seidl diese Ernennung und fand lobende Worte für die zahlreichen freiwilligen Stunden der Mitglieder im Dienste des Fremdenverkehrsvereins. Auch der scheidende Kassenprüfer Gottfried Kamhuber erhielt „Dank und Anerkennung“ für seine Tätigkeit.