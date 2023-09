Langau: Jetzt läuft Suche gleich nach zwei Pächtern

Gleich doppelt auf der Suche ist der Langauer Bürgermeister Daniel Mayerhofer. Er muss nicht nur wie die NÖN bereits berichtete einen neuen Pächter für die Freizeithalle suchen, sondern jetzt auch noch einen für das „Freizeithaus“ am Bergwerksee. Denn Pächter Roland Firmann hat nach acht Jahren als Pächter genug. Er hat sich entschlossen, dieses nicht weiterzuführen. Zum Abschluss dieser langen gemeinsamen Zeit luden die Wirtsleute noch zu einem letzten Tag mit Mittagessen, Eis und Getränken ein.

Gesucht wird übrigens idealerweise ein Pächter, der gleich beide Stätten gemeinsam betreiben will, sagt Mayerhofer. Auch Einzelvergaben sind aber möglich.

Bei diesem Fest gab es gratis Getränke und Speisen, es war aber ein Glas für Spenden zugunsten des St. Anna Kinderspitals aufgestellt. Bei Sonnenschein und Badewetter kamen viele Stammgäste und Badegäste, um sich bei Familie Firmann zu verabschieden und gemütlich bis in den Abend hinein zu feiern. Und es kam auch ein beträchtlicher Betrag an Spenden zustande, an dem sich die Gemeinde Langau auch mit der Zurverfügungstellung ihres Anteils der Eintrittsgelder beteiligte.

Seitens der Gemeinde Langau bedankte sich Bürgermeister Daniel Mayerhofer stellvertretend für die gesamte Belegschaft bei Barbara und Roland Firmann für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren und wünschen dem ganzen Team alles Gute für die Zukunft.