Helmut Buhl aus Gars starb 57-jährig

Geboren am 9. August 1965 als viertes Kind von Hertha und Julius Buhl besuchte Helmut Buhl die Volks- und Hauptschule in Gars und anschließend die HTL für Hochbau in Krems. Als frischgebackener Absolvent, der den Titel „Ingenieur“ erhielt, trat er in das weithin bekannte Bauunternehmen seines Vaters ein und war überall dort zu finden, wo jemand gebraucht wurde. Seine Fähigkeit, auf Menschen jeden Alters und welcher Berufsgruppe auch immer sie angehörig waren zuzugehen und sein Umgang mit den Mitarbeitern wurden immer wieder äußerst positiv hervorgehoben.

Nach der Schließung des Garser Betriebes blieb Helmut Buhl dem Sektor Bau erhalten und war schon nach kurzer Zeit beim Blähtonhersteller Liapor (in Österreich Lias) im Verkauf tätig und wurde dank seiner erfolgreichen Arbeit zum Geschäftsführer bestellt.

Vor knapp einem Jahrzehnt pachtete er mit seiner damaligen Partnerin und nachmaligen Gattin Manuela das „Tennisstüberl“ und danach das „Gasthaus zum Goldenen Hirschen“ in Gars, das beide zu einem besonderen Lokal entwickelten mit Manuela als Küchenchefin und Helmut als kundigen Gastgeber im Service. Darüber hinaus entwickelte er immer wieder Ideen, wie man „sein Gars“ für Einheimische und Gäste noch attraktiver gestalten könnte.

Bei dieser Tätigkeit kamen ihm seine Kenntnisse über den Wein zugute, die er sich mit Winzerfreunden aus der Wachau, dem Kamptal oder im Weinviertel angeeignet hatte. Seine Gäste wussten seine treffsicheren Empfehlungen sehr zu schätzen.

Ein Hobby, das er in den letzten Jahren nicht mehr ausüben konnte, war das Fußballspielen, das er mit seinen vielen Freunden genoss samt den anschließenden Debatten. Nicht nur diese Freunde werden Helmut Buhl, den exzellenten Netzwerker, als immer hilfsbereiten, stets fröhlichen Menschen in Erinnerung behalten.

Auf eigenen Wunsch wird es am Freitag, 16. Juni, um 14 Uhr in der Gertrudskirche keine Trauer-, sondern eine Lebensfeier geben, bei der ausdrücklich gebeten wird, ganz in seinem Sinn keine schwarze Kleidung zu tragen.