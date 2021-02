„Ich hatt‘ einen Kameraden, einen besseren findst du nit!“ heißt es in dem bekannten Lied „Der gute Kamerad“. Und diese Worte wählte auch Josef Pfleger, Präsident des NÖ Kameradschaftsbundes und jahrzehntelanger Wegbegleiter Gerhard Mayers für den Nachruf aus, nachdem dieser am 29. Jänner im 77. Lebensjahr im Landesklinikum Horn verstorben war und im engsten Familienkreis auf dem Horner Stadtfriedhof am 5. Feber beigesetzt wurde. Eine offizielle Verabschiedung durch den Kameradschaftsbund und alle Vereine, bei denen er Mitglied war, wird bei einer Gedenkmesse mit anschließender Kranzniederlegung durch den ÖKB-Stadtverband Horn „nach Corona“ stattfinden.

1944 in Echsenbach geboren

Mayer wurde am 19. Februar 1944 in Echsenbach geboren und lies sich nach seiner Ausbildung im Don Bosco-Gymnasium in Wien und bei den ELIN-Werken in Horn nieder, wo er beim Bundesheer seine berufliche Bestimmung fand und bis zu seiner Pensionierung als Kanzleileiter des Kommandos tätig war. Für seine Verdienste im Rahmen der Katastrophen- und Grenzeinsätze in Tirol, Kärnten und dem Burgenland erhielt er unter anderem das Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich.

„Seine Zuverlässigkeit, seine Loyalität, sein Ideenreichtum für Neuerungen und seine stete Bereitschaft, sich voll für den ÖKB einzusetzen, waren seine Markenzeichen“, erinnerte Pfleger an jenen Mann, der mit anderen Kameraden vor etwa 20 Jahren nach einem Mitgliedertiefstand den ÖKB wieder auf 350 anwachsen ließ. Mayer war auch Schriftführer-Stellvertreter im Landesverband und „Chefkorrektor“ der Landeszeitung.

Verdienste erwarb er sich außerdem auch als Mitbegründer von „Essen auf Rädern“ mit einer eigenen ÖKB-Gruppe. Als Gründungsmitglied von „Essen auf Rädern“ führte er viele tausend Essen aus und war darüber hinaus bei den „Fröhlichen Radlern“ und im Kleingartenverein Horn aktiv.

Mayer hinterlässt seine Gattin Maria, die beiden Töchter Alexandra und Petra sowie drei Enkelkinder.