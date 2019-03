„Es war immer so geplant, schließlich werde ich 65 Jahre alt, stehe also vor dem gesetzlichen Pensionsalter. Das ist so in Ordnung“, kommentiert Rudolf Janesch, einer der beiden Geschäftsführer der KSG Austria, wie die Firma Häusermann seit dem 2. November2018 heißt, nachdem der deutsche Leiterplattenproduzent KSG die Zitternberger Firma im Sommer 2017 gekauft hatte.

„Herr Janesch hat die Häusermann GmbH maßgeblich geprägt und hat einen wesentlichen Anteil an deren erfolgreicher Entwicklung“, erklärt Margret Gleiniger, KSG-Geschäftsführerin im deutschen Gornsdorf und damit auch Chefin in Zitternberg. „Für die 29 Jahre verantwortliche Arbeit gilt ihm unser außerordentlicher Dank und unsere Anerkennung. Wir wünschen ihm für seinen ,Ruhestand‘ alles erdenklich Gute.“

Mit Janeschs Ausscheiden mit Mitte März kocht natürlich auch die Gerüchteküche über. Aber beide stellen unmissverständlich klar, dass diverse Gerüchte jeglicher Grundlage entbehren.

Geschäftsführerin Margret Gleiniger. | privat

„Wir haben uns geeinigt“, so Gleiniger, „dass der jetztige Zeitpunkt für den Abschied Janeschs der richtige ist und wir schieben ihn auch nicht zum Arbeitsamt ab. Die letzten Monate sind geklärt, er braucht sich keinen neuen Job suchen.“ In der Firma stünden Veränderungen an, die solle ein neuer Werksleiter angehen. „Es macht keinen Sinn“, sagte Gleiniger im Gespräch mit der Horner NÖN, „dass Janesch etwas anfängt, das er dann nicht vollenden kann.“

Die Suche und Auswahl zur Besetzung der Werksleiter-Position hat bereits begonnen. „Unsere Aufgabe ist es nun, den Weg für die nächste Entwicklungsphase der KSG Austria GmbH vorzubereiten“, so Janeschs langjähriger Partner Christoph Jarisch.