Etwa ein Jahr vor den Gemeinderatswahlen hat die ÖVP in Pernegg die Weichen für die Zukunft gestellt: Bürgermeister Franz Huber kündigte seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik an, auch Vize Norbert Tetik wird bei der Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Schritt sei ihm nicht leicht gefallen, erklärte Huber. Der 54-jährige Huber ist seit seinem 21. Lebensjahr in der Gemeindepolitik aktiv, von 1994 bis 2000 war Huber Vizebürgermeister, er führt die Gemeinde seit dem Jahr 2000 als Bürgermeister. Gleichzeitig wurde Tetik Vizebürgermeister, er war davor auch schon fünf Jahre Mitglied des Gemeinderates.

Aufgaben in Kliniken als Grund für Rückzug

Als Grund für seinen Rückzug nannte Tetik, der vor Kurzem seinen 60. Geburtstag feierte, Altersgründe an. Huber hingegen machte die zunehmende berufliche Herausforderung für sein Ausscheiden verantwortlich. „Als kaufmännischer Direktor der Waldviertler Klinken warten in den nächsten Jahren große Herausforderungen und Aufgaben auf mich“, so Huber. Das berufliche Engagement sei mit der ebenfalls zunehmend sehr zeitaufwendigen Arbeit in der Gemeinde oft kaum mehr vereinbar.

Huber will – um im Sinne der Gemeinde einen reibungslosen und bestmöglichen Wechsel gewährleisten zu können – bis zur Wahl im kommenden Jahr im Amt bleiben. Tetik hingegen soll Ende April oder Anfang Mai sein Amt an Andreas Nendwich, bisher Geschäftsführender Gemeinderat, abgeben. Der 50-Jährige wurde im Rahmen einer Sitzung des Gemeindeparteivorstands in geheimer Wahl auch zum Spitzenkandidat der ÖVP für die Gemeinderatswahl nominiert.

Huber hat für Nendwich nur lobende Worte übrig. Ihm sei wichtig, dass es in der Gemeinde gut weitergehe. Er sei überzeugt, dass mit Andreas Nendwich ein ausgezeichneter Kandidat nominiert worden sei, der „diese Aufgaben mit großem Engagement und hoher Begeisterung angehen wird.“

Nendwich ist nicht nur in mehreren ehrenamtlichen Funktionen in Gemeinde und Pfarre tätig, er gehört bereits seit 2010 dem Gemeinderat an und ist seither auch Ortsvorsteher von Pernegg. Seit der letzten Gemeinderatswahl ist er Geschäftsführender Gemeinderat. In diesen Funktionen habe er wertvolle Erfahrungen sammeln können. Außerdem: „Als Biobauer und Direktvermarkter kann ich mir meine Zeit gut selbst einteilen und habe hier auch die Unterstützung meiner Familie. Ich freue mich auf meine künftigen Aufgaben und werde das kommende Jahr gemeinsam mit Franz Huber nutzen, um möglichst viel noch genauer kennenzulernen.“