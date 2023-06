Junge Musiker mit starker Bilanz

Vollbild

Filialleiter Johann Pausackerl (li.) gratulierte gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch (3.v.l.) und dem Hardegger Bürgermeister Friedrich Schechtner (r.) sowie den Vertretern der Musikkapellen Julian Fuchs, Konrad Rockenbauer, Pauline Glaser, Marlies Meierhofer, Sophia Hofmann und Alexandra Artmann (v.l.n.r.) zur bestandenen Übertrittsprüfung in Bronze, sowie Lena van Dyck (3.v.r.) zur Abschlussprüfung in Gold. Musikschuldirektor und Landeskapellmeister Gerhard Forman (l.) würdigte die erfolgreiche Teilnahme von Sophia Hofmann, Lena Fasching, Katarina Kulha, Emilia Ratteneder, Maria Fasching, Helena Schiner und Marlies Meierhofer am Landesbewerb „Prima la Musica 2023“. Eine Begabung der erst 11-jährige Philipp Artmann auf dem Xylophon.

