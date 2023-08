Über 80 Hörner erklangen im Schlosshof Drosendorf

Über einen Teilnehmerrekord von 81 Personen aller Altersgruppen freute sich Peter Hofmann, der Leiter des (bereits internationalen) Drosendorfer Hornsommers, als er die Besucher zum Abschlusskonzert am 19. August im Schlosshof Drosendorf begrüßte.

In sieben Gruppen - darunter drei Erwachsenengruppen - wurden die Musiker im Laufe einer Woche unterrichtet und konnten ihr Können erweitern und vertiefen. Dafür stand ein renommiertes Dozententeam mit Angelika Böhm, Dominik Bischof, Clemens Gottfried, Laurids Wetter, Klaus Leherbauer und Sebastian Heigl sowie Kursleiter Peter Hofmann zur Verfügung. Gespielt wurde an verschiedenen Orten, im Schloss, im Bürgerspital, aber auch im Gemeindeamt. „Die Gemeindebediensteten haben in dieser Woche kein Radio gebraucht“, entschuldigte sich Hofmann für die „Lärmbelästigung“, die im Laufe der Woche aber immer harmonischer und professioneller wurde.

Zahlreiche Titel einstudiert

Abwechslung bot das Programm, dass von den Musikern geboten wurde. Jede Gruppe studierte zwei Stücke ein. Die Jüngsten starteten mit „The Rose“, dann wurden die Besucher zum „Fluch der Karibik“ mitgenommen oder mit „El viva Espana“ in südliche Gefilde entführt. Die Fanfare zum 750-jährigen Jubiläum der Magna Charta erklang ebenso wie „Aftonen“ (ein schwedisches Lied: Abend) oder „Von Freund zu Freund“ beide arrangiert von Klaus Leherbauer. Die Abschlussstücke „Pippi und Wickie“ und „Only You“ wurden von einem imposanten über 80-köpfigen Hornorchester dargeboten, das sich aus Platzmangel teils rund um die Bühne gruppieren musste.

„Es freut mich besonders, dass sich aus dem Hornsommer auch die 'Hornfreunde Drosendorf' herausgebildet haben, die bereits seit Jahren in den Salzburger Dom eingeladen werden“, meinte Hofmann abschließend und dankte sowohl Lehrenden, als auch Lernenden für ihren Eifer. Michael Polt aus Heidenreichstein ist bereits zum 17. Mal beim Hornsommer dabei „weil es einfach großen Spaß macht“. Gedankt wurde auch den Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme ermöglichten und dem Betreuerteam. „Ohne ihnen, die im Hintergrund tätig sind, wäre diese Veranstaltung nicht möglich.“

Noch viel Platz für die Hornisten

Bürgermeister Robert Feldmann schloss sich den Dankesworten an: „Ohne Peter Hofmann würde es den Hornsommer nicht geben. Es ist eine Freude, durch die Stadt zu gehen und überall Musik zu hören. Und wir haben noch viele Räume, die bespielt werden können“, gab er grünes Licht, falls der Teilnehmerrekord im nächsten Jahr nochmals gebrochen würde.