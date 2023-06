Musikschüler erspielten drei Mal „Gold“Musikschüler

Tolle Erfolge an der Musikschule Thayatal. Bei den Abschlussprüfungen am 10. Juni absolvierten drei Schüler die Prüfung in Gold. Diese letzte und anspruchsvollste Prüfung, der man sich im Musikschulwesen unterziehen kann, setzt hohes spieltechnisches Können voraus.

Zwei Schüler kamen aus der Blechbläser-Klasse von Bernhard Engel. Andrea Nothmüller und Benjamin Riedl wurden von der fachkundigen Jury mit Patrick Rapp von der Musikschule Hollabrunn sowie Andreas Trauner von der W. A. Mozartmusikschule Horn mit einem „guten Erfolg“ ausgezeichnet. Sie brachten im öffentlichen, konzertanten Teil der Prüfung solistische Werke der Trompetenliteratur und einem Ensemblebeitrag gemeinsam mit Daniel Bauer (Tuba) und Sabine Kloiber (Posaune) dar.

Die dritte Absolventin war Kerstin Ringl an der Querflöte aus der Klasse von Birgit Karoh. Unter der Bewertung von Elisabeth Messmann (Musikschule Thayatal) und Riccarda Schrey (Musikschule Waidhofen) erspielte sie einen „ausgezeichneten Erfolg“. Sie spielte gemeinsam mit Juliane Müller und Anna Appeltauer ein Flötentrio, bei den solistischen Werken wurde sie von Korrepetitor Christoph Eberhardt begleitet. Musikschulleiter Michael Treadaway überreichte die Urkunden. Da alle drei Musiker bei Blasmusikvereinen aktiv sind, erhalten sie in Kürze auch vom Niederösterreichischen Blasmusikverband das „Leistungsabzeichen in Gold“ und dürfen sich auf die Verleihung durch ihre Vereine freuen. Andrea Nothmüller ist Mitglied der Jugendkapelle Raabs/Thaya, Kerstin Ringl ebenfalls sowie bei den Rossinger Musikanten und Benjamin Riedl spielt beim Grenzlandmusikverein Zissersdorf.