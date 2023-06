Feuerwehren im Abschnitt Gars: Mehr als 30.000 Stunden im Dienst

TAUTENDORF/WINKL Sie haben mehr als 30.000 ehrenamtliche Stunden für Einsätze, Schulungen und Übungen aufgebracht – die 599 aktiven Mitglieder der Feuerwehren des Abschnitts Gars blickten beim Abschnittsfeuerwehrtag in Tautendorf auf ein intensives Jahr zurück.

In seinen Grußworten hob der Röhrenbacher Vizebürgermeister Franz Genner die Einsatzbereitschaft der Wehrmänner an 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche hervor. Abschnittsfeuerwehrkommandant Kurt Grien erzählte von den Einsätzen und Tätigkeiten des letzten Jahres. So gab es 324 Einsätze, zahlreichen Übungen, Tätigkeiten und Veranstaltungen. Das ergibt über 30.000 geleistete ehrenamtliche Stunden. Der Mitgliederstand liegt bei den 18 Wehren und einer Feuerwache bei 821 Mitgliedern. Im Aktivstand sind derzeit 599 Mitglieder, davon 540 Männer und 59 Frauen. Neben den 192 Reservisten gibt es in der Feuerwehrjugend 25 Mitglieder. Dabei haben die Mädchen mit 14 gegenüber elf Buben knapp die Oberhand. Bei den Kindern gibt es fünf Mitglieder, drei Buben und zwei Mädchen.Angerer: „Ohne Euch Vieles nicht möglich“Die Unterstützung des Landes bestätigte Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer. Er kam in seiner Rede etwa auf die Mehrwertsteuerrückerstattung für die Wehren und die Anschaffung neuer Waldbrandfahrzeuge zu sprechen. „Ohne die Leistungen der Freiwilligen könnten wir viele Dinge im Bezirk nicht schaffen“, betonte Edda Klug in Vertretung von Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Sie wies auch auf die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Roten Kreuz beim Katastrophenschutz hin. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais dankte den Einsatzkräften für ihr Engagement.

Einerseits brachte das warme Wetter die vielen Gäste zum Schwitzen, andererseits gab es mit zahlreichen Auszeichnungen für die Feuerwehrkameraden einen wahren Regen an Medaillen und Auszeichnungen (siehe Infobox).

Der Festakt endete mit dem Vorbeimarsch des Ehrenzuges zu den Klängen des Musikvereins Pölla und dem Konvoi an Einsatzfahrzeugen des Abschnitts Gars. Im Anschluss traf man sich zum Kameradschaftsabend im Festzelt.