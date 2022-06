Viele Ehrungen bei Florianis in Zogelsdorf

Rund 200 Feuerwehrmitglieder sowie zahlreiche Privatpersonen nahmen am Festakt des Abschnittsfeuerwehrtages in Zogelsdorf teil. Die Kulisse des neuen Feuerwehrhauses der Zogelsdorfer Wehr bot ein herrliches Ambiente für diesen Akt zur Danksagung an zahlreiche Feuerwehrmitglieder.

Beim Abschnittsfeuerwehrtag in Zogelsdorf: Abschnittskommandant Gerald Unterberger, sein Stellvertreter Christof Stifter, Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer, Christoph Falk, die Landtagsabgeordneten Josef Wiesinger und Franz Linsbauer und Bürgermeister Leo Winkelhofer (von links). Foto: Foto AFKDO Eggenburg

Abschnittsfeuerwehrkommandant Gerald Unterberger hob die Wichtigkeit der Wehren für die Einsatzszenarien unserer herausfordernden Zeit hervor, forderte, sich verstärkt auf künftige Problemstellungen gemeinsam mit der Kommunalpolitik zu wappnen und dankte für die großartigen Leistungen, die die 23 Freiwilligen Wehren des Abschnittes Eggenburg erneut erbrachten. Bezirkshauptmann Johannes Kranner unterstrich in seiner Rede die gute Zusammenarbeit und die enorme Schlagkraft der Feuerwehren im Einsatz- und Katastrophenfall. Auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer unterstrich die Wichtigkeit des Feuerwehrsystems im Land Niederösterreich, besonders unter dem Aspekt der künftigen klimatischen Herausforderungen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer berichtete von der Einsatzstatistik des Jahres 2021 der 98 Feuerwehren des Bezirkes Horn. Ferner wies er darauf hin, bei den Vorbereitungen an die Einsatzszenarien der Zukunft, die sich durch den Klimawandel und den Wandel der Gesellschaft ergeben, nicht müde zu werden.

