Fast 4.300 Stunden im Einsatz

Das Abschnittskommando Horn hielt seinen Abschnittsfeuerwehrtag im Festzelt der Feuerwehr Poigen ab. In seinen Grußworten hob Kommandant Bernhard Zinner die Einsatzbereitschaft der Wehrmänner hervor und zeigte sich erfreut, dass nach 40 Jahren wieder ein Abschnittsfeuerwehrtag in Poigen stattfand. Bürgermeisterin Gabriele Kernstock meinte: „Die Wehrmänner sind 24 Stunden an sieben Tage in der Woche zur Sicherheit der Bevölkerung ehrenamtlich da, wenn man sie braucht. Man merkt erst, wie wichtig die Feuerwehr ist, wenn man diese bei Hilfeleistungen braucht.“Auszeichnungen als HöhepunktAbschnittskommandant Klaus Ringl und sein Stellvertreter Christian Frank berichteten von den Einsätzen und Tätigkeiten des letzten Jahres. So gab es 337 Einsätze, davon 22 Brandeinsätze und 4.287 ehrenamtliche Einsatzstunden. „Es werden aber noch viele Tausende Stunden für Übungen, Schulungen, Tätigkeiten und Veranstaltungen geleistet“, sagte Ringl. Der Mitgliederstand bei den 28 Feuerwehren liegt bei 1.148 – davon 28 Jugendfeuerwehrmitglieder und 64 Frauen. Die Unterstützung des Landes bestätigte Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer, etwa die Mehrwertsteuerrückerstattung für die Wehren. Er kam in seiner Rede auf die Freiwilligkeit und das aktuelle Thema Waldbrand zu sprechen.

„Ohne die Leistungen der Freiwilligen könnten wir viele Dinge im Bezirk nicht schaffen“, betonte Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall. Er wies auch auf die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Roten Kreuz beim Katastrophenschutz hin. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais dankte den Einsatzkräften für ihr Engagement. Ein Schwerpunkt war die Auszeichnung vieler Kameraden für 25, 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft sowie die Überreichung von Verdienstzeichen und Medaillen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Musikalisch umrahmte die Kapelle Johandl unter der Leitung von Kapellmeister Harald Johandl den Festakt.

Die Verdienstmedaille 2. Klasse in Silber des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielt Franz Kitzler (Poigen) durch Franz Linsbauer, Christian Angerer, Martina Diesner-Wais, Matthias Krall und Klaus Ringl (v. l.) überreicht. Foto: Eduard Reininger

Das Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrwesen erhielten Werner Loidolt (2. v. l., Horn) und Gottfried Kaindl (4. v. l., Brunn) durch Christian Angerer, Martina Diesner-Wais, Franz Linsbauer, Matthias Krall und Klaus Ringl (v. l.) überreicht. Foto: Eduard Reininger