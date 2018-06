„Es ist noch nichts gegessen, alles ist offen“, kommentiert Bürgermeister Jürgen Maier das Ergebnis einer Umfrage, ob in der Horner Innenstadt auch am Samstagvormittag eine Kurzparkzone eingeführt werden soll.

Knapp ein Drittel der Fragebögen kam zurück

120 Einladungen wurden seitens der Stadtgemeinde an Firmenchefs ausgeschickt, zum einen mit dem Ersuchen, dass sie ihre Mitarbeiter darauf aufmerksam machen, die Uhr auf der Parkscheibe nicht weiterzudrehen bzw. nicht durch „Umstellen“ des Autos die Kurzparkregelung, die ja von Montag bis Freitag gilt, zu unterwandern. Andererseits wurden sie befragt, ob sie sich für oder gegen eine Ausweitung der Zone am Samstag aussprechen.

39 Fragebogen, also knapp ein Drittel, kamen zurück, wobei man bei der Auswertung unterschied, ob es Wirtschaftstreibende sind, die ihr Geschäft am Samstag geöffnet haben oder nicht. Diejenigen, die am Samstag offenhalten, sprachen sich deutlich für eine Kurzparkzone aus (15 stimmten für ja, sieben für nein, einer für „ist egal“), konträr war es bei denen, die an diesem Tag nicht aufsperren (drei Ja-, zwölf Nein-Stimmen, ebenfalls ein „egal“).

Maier: „Politik muss Mut haben, zu entscheiden.“

„Insgesamt also ein knappes Ergebnis“, so Maier, der auch gleich die weitere Vorgangsweise erläutert: „Wir werden nun über die Wirtschaftskammer zu einer Diskussion einladen, dann abwägen und den Verkehrsausschuss damit befassen.“ An eine Befragung der Bürger sei nicht gedacht: „Nicht wegen der Regelung für einen Tag. Da muss die Politik schon den Mut haben, zu entscheiden.“

Interessant das (nicht repräsentative) Abstimmungsergebnis auf NÖN.at: Hier stimmten 13 Prozent für „Ja“, also für eine Kurzparkzone am Samstag, und deutliche 87 Prozent für „Nein“.