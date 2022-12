Volles Programm im Burg-Sommer in Gars am Kamp

Werbung

Geschäftsführerin Bianca Erlinger mit dem Jahresprogramm 2023. Foto: Rupert Kornell

„Es wird ein sehr intensiver, herausfordernder Sommer“, weiß Bianca Erlinger, Geschäftsführerin der Oper Burg Gars, schon heute, wenn sie an das eben fertiggestellte Programm denkt. An gleich 27 (!) Abenden bzw. Nachmittagen ist da sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen auf der Burg Gars, der „Opernbühne des Waldviertels“, steht natürlich Giuseppe Verdis große Oper „Aida“. Intendant Johannes Wildner dirigiert in seiner letzten Saison in Gars Chor und Orchester der Oper Burg Gars und unter anderem die hier bestens bekannten Sänger Oscar Marin, Neven Crnic, Li Keng und Benedikt Kobel. Regie führt Philipp Harnoncourt. Nach der Premiere am Samstag, 17. Juli, wird noch neun Mal bis 5. August gespielt.

Ein „Heimspiel“ für Otto Lechner und Anne Bennent

An drei Tagen heißt das Thema „Jugend in der Burg“, wo die vielversprechendsten Nachwuchstalente an Österreichs Universitäten für Musik und Kunst zu hören sein werden. Ebenfalls drei Termine sind an drei Dienstagen für die jüngsten Besucher reserviert, Kinder ab sechs Jahren werden in einer Exklusiv-Führung durch die Burg geleitet und spielerisch auf „Aida“ vorbereitet.

Wildner zeichnet auch für weitere Highlights verantwortlich: Zweimal ist der in Gars wohnhafte Akkordeon-Virtuose Otto Lechner zu Gast, einmal mit Gattin Anne Bennent bei „Musik und Poesie“, einmal als Solist, wenn er „The Dark Side of the Accordion“ in Anlehnung an Pink Floyds „The Dark Side of the Moon“ präsentiert. Dazu kommen noch die „Carmina Burana & Carmina Austriaca“ und zum Ausklang am 22. September eine Schubertiade „Wildner nimmt Abschied“ .

Stipsits, Seidl, Sarsam, „Josh.“ und „Die Seer“

Zum ersten Mal in Gars: Kabarettist Thomas Stipsits (17. Juni). Foto: Ingo Pertramer

Ehrgeizig ist auch das Programm, das Remigius Rabiega und Peter Schilling von bestmanagement auf die Beine gestellt haben. Es beginnt gleich am 16. Juni mit einem Paukenschlag, wenn „Die Seer“ zum ersten Mal in Gars auftreten, auch für Kabarettist Thomas Stipsits ist nur einen Tag später Gars-Premiere. Von Mitte August bis 1. September sind „Josh.“, der hier 2022 ein sensationelles Konzert gab, „Andy Lee Lang & Max Hagler Big Band“, die Frank Sinatra und Udo Jürgens Tribut zollen, die Kabarettisten Walter Kammerhofer und Omar Sarsam, Rudy Giovannini mit Unterhaltungsmusik und zum Abschluss Gery Seidl, dessen Abend im Vorjahr ausverkauft war, mit seinem neuen Programm „beziehungsweise“ zu hören.

Auf www.operburggars.at ist das genaue Programm abrufbar, Bestellungen für Karten – bestens geeignet als Weichnachtsgeschenk – sind hier bzw. auf www.bestmanagement.at ab sofort möglich.

NÖN verlost Karten für Andy Lee Lang und Kammerhofer

Rabiega hat für NÖN-Leser noch zwei „Zuckerl“ parat: Für die Auftritte von Andy Lee Lang am 18. August und Walter Kammerhofer am 19. August gibt es jeweils drei mal zwei Karten zu gewinnen. Mail mit dem Betreff „Andy Lee Lang“ bzw. „Kammerhofer“ bitte an redaktion.horn@noen.at bis zum 20. Dezember senden. Die Gewinner werden telefonisch verständigt.

