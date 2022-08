Horner Feuerwehrjugend gefordert: Harter Tag mit 36 Stunden

Los ging der diesjährige 36-Stunden-Actionday der Feuerwehrjugend am vergangenen Samstag um 9 Uhr. Zunächst bezogen die Kids ihr Quartier, dann erklärte Jugendbetreuer Arnold Hauer den Kids den Ablauf des Action-Days. Insbesondere wurde das Verhalten festgelegt, wenn es für die Aktivmannschaft zu einem Einsatz käme.

Schon um 10.30 Uhr wurde die Feuerwehrjugend dann zu einem Einsatz - einem „Unfall mit eingeklemmter Person" - nach Mödring alarmiert. Die Fahrertür musste mittels hydraulischem Rettungssatz geöffnet werden, die rasche Rettung der eingeklemmten Person gelang. Während der Befreiung wurde der „Patient“ von den Jugendlichen perfekt betreut. Nach der Menschenrettung erfolgte die Bergung des Unfallfahrzeuges mittels Kran des Wechseladefahrzeuges.

Nach diesem schweißtreibenden Einsatz konnten sich die Jugendmitglieder mit Pasta asciutta - sie wurde von Kommandant Sascha Drlo zubereitet - und Palatschinken im Horner Feuerwehrhaus stärken.

Dann standen unter der Leitung von Philipp Bauer und Sascha Drlo Kartenkunde und Funksprechverkehr auf dem Programm, ehe es schon zum nächsten Einsatz - einem Brand am Sportplatz in Breiteneich ging. Am Sportplatz war im Bereich der Kabine ein Brand ausgebrochen. Aufgabe war es, vom nächsten Hydranten eine Relaisleitung aufzubauen und die Brandbekämpfung durchzuführen.

Am Abend wurde dann an einem Lagerfeuer gegrillt. Ein lustiger „Wordrap“ ließ den Abend ausklingen, ehe es um 21.30 in die Federn ging. Schlaf war den jungen Firefighter aber nicht vergönnt. Kurz nach 22 Uhr mussten die Kids zu einem von einer angebrannten Speise ausgelösten Brand in einer Wohnhausanlage ausrücken. Ein Bewohner war noch in der Küche und musste mittels Wärmebildkamera gesucht werden. Durch die starke Rauchentwicklung kam auch der Überdruckbelüfter zum Einsatz. So wirklich in die Schlafsäcke ging es dann erst gegen 22.45 Uhr.

Die Nacht war aber kurz. Schon um 5.30 Uhr weckte der sanfte Ruf des Personenrufempfängers die Feuerwehrjugend aus dem Schlaf. Einsatzannahme war eine vermisste Person in Mühlfeld. Sie wurde nach etwa einer Stunde unverletzt gefunden.

Nach einem kräftigen Frühstück im Feuerwehrhaus Horn ging es dann um 9.30 Uhr zu Fuß zur Dienststelle des Roten Kreuzes Horn. In einem Stationsbetrieb wurden den Kids das Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen erklärt. Bei einer Station „Erste Hilfe“ erfolgte eine Unterweisung in das richtige Verhalten bei einem medizinischen Notfall.

Danach gab es noch eine „Schnitzeljagd“ in Mödring. Hier musste das Erlernte des Funksprechverkehrs und der Kartenkunde angewendet werden. Unteranderem mussten die Kids eine Schlagzeile für die NÖN kreieren.

In Mödring angekommen gab es beim Sommerfest der FF Mödring ein anständiges Mittagessen. Der Nachmittag klang mit einigen Spielen bzw. mit dem Räumen des Nachtlagers aus. Abgekämpft und müde, aber mit vielen Eindrücken, wurden die Feuerwehrjugendmitglieder dann von ihren Eltern abgeholt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.