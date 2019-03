Laufend ausgebaut wird das Angebot am „Tierapie“-Hof von Romana und Doris Gilli in Eggenburg. Auf diesem Hof erleben Menschen, die wegen traumatischer Erlebnisse Schwierigkeiten haben, zwischenmenschliche Kontakte herzustellen, Zuwendung, Vertrauen und Freude durch den Umgang mit Tieren.

Gearbeitet wird dabei in erster Linie mit Pferden, aber auch mit Hängebauchschweinen, Kaninchen oder Schnecken. Als aktuell neues Angebot bieten die beiden Psychotherapeutinnen nun Diagnostik und psychologische Beratung mit Schwerpunkt ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und Autismus für betroffene Kinder und deren Eltern an. „Bei uns ist derzeit alles in Bewegung. Wir wollen mit diesem neuen Angebot einen weiteren Schritt in Richtung Spezialisierung gehen“, sagt Doris Gilli. Das neue Angebot, das heuer im Herbst so richtig anlaufen soll, schließt psychologische Beratung für Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Autismusspektrum-Störungen ein. Aufgezogen werden soll das Konzept gemeinsam mit Psychologen, wobei sowohl auf tiergestützte Gruppen- als auch auf Einzeltherapien gesetzt wird. Der Ausbau des Angebots sei möglich, da man zahlreiche junge, motivierte Leute im Team habe, „die sehr ambitioniert sind und etwas für die Eltern betroffener Kinder tun wollen“, meint Romana Gilli.

Man wolle helfen, diesen Eltern jenes Netz zu bieten, das sie in diesen Situationen brauchen. Auch auf die Bedürfnisse von Alleinerziehern wird besonders eingegangen. Geboten werden soll auch eine tiergestützte Frühförderung für Mütter und Väter von Kindern ab 1,5 Jahren. Unterstützend wirkt das Tierapie-Team etwa bei Gesprächen mit Schulpsychologen, mit Hilfe bei Mobbingfragen oder mit Elterncoaching, um Fragen, wie das in der Therapie besprochene im Alltag umzusetzen sei.

Dass das Angebot des Tierapie-Hofs für die Bevölkerung von Interesse sei, habe der große Zustrom von Gästen im Rahmen des Eggenburger Gesundheitstages gezeigt. Auch der Bedarf an Therapieangeboten sei in der Region gegeben. Mit einer Tagung im Herbst, an der Interessierte teilnehmen können, wolle man weiter auf das Thema aufmerksam machen.

In den Sommerferien bieten Doris und Romana Gilli unter dem Namen „hit’s for kids“ an, auf spielerische Weise Umgang mit Tieren zu erlernen. An Vormittagen sollen den Kindern zwischen 6 und 12 Jahren mit den tierischen Begleitern besondere Momente geboten werden.