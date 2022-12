„Klingender Advent“: Weihnachts-Stimmung in Eggenburg

„Es freut uns sehr, dass wir Wärme in die Herzen und Freude bringen konnten“, sagte Chorleiter Stellvertreter Gottfried Krottendorfer in seiner Dankesrede. Gemeinsam mit dem Blockflöten-Ensemble der Musikschule Eggenburg der Klasse Petra Strebl wurde unter anderem das Stück „O Heiland, reiß die Himmel auf“ dargeboten. Von klassischen Lieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“ bis über „Heast as net“ von Hubert von Goisern wurde ein umfangreiches Programm geboten. Zwischen den Stücken las Katharina Windhör weihnachtliche Kurzgeschichten. Eine Adventstunde, die Ruhe im stressigen Alltag einkehren ließ.

