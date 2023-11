Bezirk Horn: Punsch, Krippen und Charity locken

Und gerade im Bezirk Horn kann man was Christkindl-Märkte betrifft auf eine lange Tradition zurückblicken. Bereits seit 1977 wird von den Garser Wirtschaftstreibenden der Garser Christkindlmarkt abgehalten - damit ist er der mittlerweile älteste Christkindlmarkt des Landes. Dieser Markt gehört seit Jahrzehnten zu den herausragenden Ereignissen in der Kamptalmetropole. Der Event geht auf eine Initiative der Garser Wirtschaftstreibenden zurück, die auch heuer gemeinsam mit dem Verein für Tourismus und Wirtschaft die treibende Kräfte hinter dem Markt sind. Besonderes Merkmal dieses Markts: Parallel zu den zahlreichen Handwerks- und Gastroständen und dem Rahmenprogramm mit Perchten und Musik kann man in den Garser Geschäften dem Shopping-Vergnüngen frönen. Mittelpunkt des Christkindlmarktes ist seit Jahren die Garser Krippe, die vom 2008 verstorbenen Künstler Hans Schwabenicky mit überlebensgroßen Figuren ausgestattet wurde.

Gewohnt einer der ersten Märkte, die im Bezirk Horn ihre Pforten öffnen, ist der Eggenburger Adventzauber der Stadtgemeinde Eggenburg. Der startet heuer am 24. November um 17 Uhr mit kulinarischen Genüssen am Hauptplatz. Am 25. und 26. November gibt es nachmittags ein vielfältiges Kulturprogramm mit dem Jugendblasorchester und den Orgelschülerinnen der Musikschule Eggenburg, zauberhafte Adventgeschichten, weihnachtliche Straßenmusik oder einer Nachtwächterführung. Ganztags runden Bastelworkshops und Ausstellungen das Angebot ab. Aber auch in Stoitzendorf gibt es ein Advent-Highlight: Hier wird am 2. Dezember schon traditionell zum Adventspaziergang geladen. Besonders erfreulich: Hier kann man beim Kulturkeller sogar Eislaufen, außerdem gibt es Ponyreiten, Motorsägenschnitzen, Musik und die „Herberger Hölln Teifl“ werden ebenfall zu bestaunen sein.

Schaudrechseln und Brandmalerei live erleben auf der Rosenburg

Ebenfalls noch vor dem eigentlichen Adventbeginn startet das Advent-Programm auf Schloss Rosenburg. Denn hier gibt es ab dem 25. November an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden Handwerkskunst und feinste Kulinarik. Waldviertler Künstler und Handwerker präsentieren ihre Werke in den stimmungsvollen Räumlichkeiten, wobei die Besucher den Kunsthandwerkern beim Schaudrechseln oder der Brandmalerei über die Schulter schauen können. Für das leibliche Wohl sorgen Kulinarikhütten mit weihnachtlichen Schmankerln, die Schloss Taverne und das Restaurant Schlossgasthof. In der Bibliothek wird man mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Beim Charity Punschstand “Hilfe im eigenen Land” schenken Persönlichkeiten wieder Punsch aus, auch Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll ist hier immer wieder zu Gast. Der Spendenerlös geht an die Hilfsorganisation „Hilfe im eigenen Land“.

In der Bezirkshauptstadt Horn veranstaltet der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereinvon 7. bis 10. Dezember den Adventmarkt im Kunsthaus. Das Programm dabei ist wie jedes Jahr ziemlich bunt. Neben Märchen - erzählt und gespielt von Mirjam Schollmayer - und dem Nikolaus wird auch eine „Christmas-Disco“ mit DJ Plato und dem Kulturverein YOLO im Tonkeller geboten, so richtig feierlich wird die Eröffnung des Horner Advent mit den Turmbläsern der W. A. Mozartschule Horn.