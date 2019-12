Der Adventmarkt ist kein gewöhnlicher, denn zwischen Kerzen und Krippen ist der Gedanke der Nächstenliebe allgegenwärtig. Statt Weihnachtsmann-Gerumpel frönt man der Besinnlichkeit.

Nicht versäumen durfte man das beeindruckende Adventkonzert der Sängerknaben mit Leiter Martin Wadsack. Im Innenhof gaben Pädagogen, Schüler und Direktor Harald Schuh der W. A. Mozart-Musikschule mit ihren Auftritten den Ton an. Die Volksschüler versprühten beim Laternenumzug Weihnachtsstimmung. Den großen Bücherflohmarkt nutzten die Besucher, um ein Schnäppchen zu erstehen und damit den Knabenchor zu unterstützen.

In der Kinderwerkstatt „Step by Step“ bastelten und malten Jugendliche. Die Eltern der Sängerknaben hatten im Kaffeehaus alle Hände voll zu tun und sorgten für s leibliche Wohl. Bei den Kleinsten kam der Kasperl besonders gut an. Und natürlich kam auch die Kulinarik mit Wildschweinwurst oder Rehschinken nicht zu kurz.