Mit mehr als 80 Ausstellern in allen Räumlichkeiten, im Innenhof, im Turnierhof und auf der Aussichtsterrasse fällt die Bescherung heuer besonders reichlich aus, beim Auftakt am vergangenen Wochenende überzeugten sich bereits zahlreiche Gäste davon.

Die Palette der Angebote reicht von Schmuck, Keramik über Kleidung und Holzkunstwerken. Für einen musikalischen Leckerbissen sorgte das Bläserquintett der Original Hoch- und Deutschmeister. Schaudrechsler, Holzschnitzer, Scherenkünstler und viele Kunsthandwerker ließen sich über die Schulter blicken. „Jener auf der Rosenburg ist einer der stimmungsvollsten Christkindlmärkte in ganz Niederösterreich“, streute Erwin Pröll dem Organisationsteam um Schlossherrin Petra Hoyos Rosen.

Am Charitystand von „Hilfe im eigenen Land“ betreuten Sissy Pröll, Schirmherrin und Präsidentin des Vereins, sowie Petra und Markus Hoyos die Gäste. Auch Erwin Pröll stellte sich in den Dienst der guten Sache und brachte so manchen Punsch an den „Mann“. An allen Ecken und Enden konnte man wärmenden Punsch, Glühwein und Waldviertler Köstlichkeiten von Schokolade bis Lebkuchen genießen. Die beeindruckende Verbindung aus Tradition, altem Brauchtum und stimmungsvollen Attraktionen lässt auf der Rosenburg einen ganz besonderen Zauber entstehen. Der stimmungsvolle Christkindlmarkt ist noch am 1. und 2. Dezember sowie von 8. bis 9. Dezember jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.