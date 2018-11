Eine der größten Krippenausstellungen im Wald- und Weinviertel findet ab nächster Woche in der Mittelalterstadt Eggenburg statt: Mehr als 200 Krippen sind im Rahmen des 1. Eggenburger Adventzaubers am historischen Hauptplatz zu sehen.

Premiere für Veranstaltung

Die einzigartige Schau zeigt über Jahre zusammengetragene Exponate aus Privatbesitz in aller Welt: filigrane, gefaltete Papierkrippen genauso wie nur wenige Zentimeter lange Miniaturen aus Zinn und tischgroße Exponate in der Tradition historischer Holzkrippen. Die Krippenschau ist von Samstag 24. November, bis Sonntag, 25. November, täglich von 10 bis 18 Uhr im Raiffeisensaal am historischen Hauptplatz von Eggenburg zu besichtigen. Eintritt frei!

Der Eggenburger Adventzauber findet heuer zu ersten Mal statt. Weihnachtliches Treiben breitet sich von 23. bis 25. November entlang der so genannten Kreativmeile am historischen Hauptplatz aus: Stilvolles Kunsthandwerk, Kulinarik, Kultur, Musik, Gesundheitsprodukte und Workshops im besonderen Ambiente der Mittelalterstadt. Die Teilnahme am Eggenburger Adventzauber ist frei.

Den kulturellen Auftakt bildet eine Lesung von Peter Turrini am 23. November um 19 Uhr im Landgasthaus „Zum Seher“. Der berühmte Heimatdichter präsentiert Adventliches, liest und spricht von seiner Liebe zum Weinviertel und vieles mehr! Eintritt frei. Infos: www.eggenburg.gv.at/Eggenburger_Adventzauber