Heiße Maroni, eine Köstlichkeit die am Punsch- und Glühweinstand des Rotary Clubs Geras/Waldviertel vor der Sparkassen-Filiale nicht fehlen dürfen sind noch am 9/10. und am 16. Dezember, jeweils ab 15 Uhr, anzutreffen und tragen ebenso wie die winterlichen Heißgetränke, Schnäpse, und Aufstrichbrote zur gemütlichen Vorweihnachtsstimmung bei.

