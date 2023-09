Eggenburg: So schmeckt's nicht

Grund für die Aufregung: Mit Start des neuen Schuljahres hat die Stadtgemeinde die Belieferung der drei Bildungseinrichtungen mit Mittagsessen in neue Hände gegeben. Bisher wurden die Einrichtungen vom PBZ Eggenburg, das nach dem „Aus“ für das „Café Per Du“ im Juni kurzfristig auch für die Belieferung der Volksschul eingesprungen war, beliefert. Jetzt wurde der Auftrag an das Restaurant Egino in Eggenburg vergeben.

Warum „die Sache jetzt für uns zum Stinken beginnt“, wie ein Vater von drei Kindern gegenüber der NÖN moniert, sei der stark gestiegene Preis der Essen, die jetzt bei fünf (Kindergarten), sechs (Volksschule) und sieben Euro (Mittelschule) liegen. Gegenüber den Eltern habe die Gemeinde auch bei einem „hitzigen“ Elternabend argumentiert, dass das PBZ nicht mehr genug Kapazitäten habe. Von Freunden, die im Heim arbeiten, wisse er aber, dass dem nicht so sei. Zudem habe das Heim immer drei Menüs, davon eines vegetarisch, zur Wahl angeboten. Jetzt gebe es keine Wahlmöglichkeit mehr und die Menüs - in der ersten Woche standen neben Wiener Schnitzel noch Surbraten, Erdbeer-Topfenknödel und Fischstäbchen auf dem Speiseplan - seien nicht kindgerecht.

Auf die Vorwürfe angesprochen entgegnet Bürgermeister Georg Gilli, dass diese Diskussion wieder einmal der Beweis sei, dass man es niemandem recht machen könne. Denn auch davor habe es Klagen mancher Eltern gegeben, dass das vom Pflegeheim gelieferte Essen zu fleischlastig sei. Die NÖN sprach auch mit einer Mutter, die dies bestätigte: „An Montagen gab es etwa immer Rindfleisch vom Wochenende“, sagt sie. Auch hinsichtlich Preis argumentiert Gilli so wie Egina-Chef Günther Gastecker mit der Inflation und daraus resultierenden Preissteigerungen, die zudem in der Verwendung regionaler Produkte mitbegründet seien, sagt Gilli. Außerdem hat das Egino am Montag eigentlich Ruhetag, dafür muss Gastecker jetzt extra Personal stellen. Daher könne man aktuell den seit vielen Jahren nicht erhöhten bisherigen Preis auch nicht halten. Laut Gilli liege man mit den aktuellen Preisen für die Betreuung in der Tagesbetreuung inklusive Essen dennoch noch unter jenen anderer Gemeinden im Bezirk wie Horn oder Gars.

Kritik kommt auch vom interimistischen PBZ-Leiter Roland Hofbauer. Man habe der Gemeinde in einer Notsituation unter die Arme gegriffen. Zwar sei vereinbart worden, befristet bis September für die Volksschule auszuhelfen, die Belieferung von Kindergarten und Mittelschule sei aber unbefristet gewesen. Von Kapazitätsengpässen könne auch keine Rede sein: „Die Kapazitäten, die vereinbarten Portionen weiterhin zu liefern, waren zu jedem Zeitpunkt gegeben.“

Laut Gilli habe man aber in der Vergangenheit immer wieder mit der Belieferung mit der Mittelschule gehabt. „Die Speisen mussten schon um 10 Uhr abgeholt werden. Dass die bis zur Mittagspause um halb 1 nicht mehr den Erwartungen der jungen Leute entsprochen haben, ist verständlich“, sagt Gilli. Außerdem lasse man das PBZ weiter für die Aktion „Essen auf Rädern“ kochen. Und, so Gilli: „Da wird die Nachfrage immer größer. Da nehmen sich die wenigen Portionen für die Schule im Vergleich sehr gering aus.“

Ein weiteres von den Eltern angesprochenes Problem in der Volksschule: Dort sollen heuer in der Nachmittagsbetreuung aus hygienischen Gründen keine von den Schülern mitgebrachten Speisen mehr aufgewärmt werden dürfen. Laut Elternvereinsobfrau Susi Domes und Gilli wird dazu aber an einer Lösung gearbeitet. Noch diese Woche soll ein Lebensmittelinspektor die Lage prüfen. Gilli: „Wer trägt hier die Verantwortung, wenn aus hygienischen oder anderen Gründen etwas passiert?“ Er wolle das Personal der Gemeinde diesem Risiko nicht aussetzen.