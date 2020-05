Gestohlener Blumenschmuck und elektrische Grabkerzen – groß ist die Verärgerung bei Helga Neuhold. Sie wurde in den vergangenen Wochen gleich mehrfach Diebstahlopfer am Sigmundsherberger Friedhof.

Dort pflegt sie liebevoll das Grab ihrer Mutter. Als sie vor drei Wochen das Grab mit Stiefmütterchen bepflanzte, bemerkte sie, dass eine elektrische Grabkerze aus der Grablaterne gestohlen worden war. Wenige Tage darauf wurde Neuhold dann von ihrer Nichte, die in Sigmundsherberg wohnt und sich ebenfalls um das Grab ihrer Großmutter kümmert, kontaktiert.

„Sie hat mir gesagt, dass bei unserem Grab ein Teil des Blumenschmucks gestohlen wurde“, ärgert sich Neuhold über fehlende Stiefmütterchenstöcke. Wenige Tage später seien dann erneut Blumen vom Grab verschwunden gewesen. Auch früher habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Sie finde es beschämend, dass es Menschen gibt, die „anscheinend den Grabschmuck von anderen Gräbern zusammenstehlen. Ob diesen Menschen bewusst ist, dass dies kein Kavaliersdelikt, sondern Diebstahl ist?“, fragte sie sich.

Immer wieder ähnliche Vorfälle

Sie habe den Vorfall dann am Gemeindeamt gemeldet und dort erfahren, dass es kein Einzelfall sei. Bürgermeister Franz Göd erklärte gegenüber der NÖN, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen wie diesem gekommen sei. Man habe im Schaukasten beim Friedhof einen Zettel aufgehängt, dass dies unbedingt zu unterlassen sei, schließlich sei es „das Mieseste vom Miesen, wenn man an einem Ort der Ruhe und des Friedens stiehlt“, fand Göd klare Worte.

Bei der Polizei hat Neuhold den Diebstahl übrigens nicht gemeldet. Der Eggenburger Postenkommandant Herbert Katholnig erklärte, dass man aber gerade das tun sollte. „Wenn so etwas passiert, dann bitte unbedingt bei uns melden“, auch wenn es nicht einfach sei, diesen Taten, von denen derzeit am Eggenburger Posten keiner angezeigt ist, nachzugehen: „Man müsste einen Täter schon in flagranti erwischen, um etwas unternehmen zu können.“