In der Horner Impfstraße wird laut Bürgermeister Jürgen Maier „die letzte Impfung gegen Corona“ am Mittwoch, 18. August, verabreicht. Denn, so Maier: „Dann haben alle Erstgeimpften auch den zweiten Stich erhalten“, verkündete er bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche. „Danach sind die Ärzte am Zug, die Sporthalle steht ab September wieder den Horner Sportvereinen zur Verfügung“, ergänzte Maier.

Die Schließung begründet Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) mit Zahlen. Von den knapp 31.000 Einwohnern des Bezirks haben 63 Prozent zumindest die erste Teilimpfung erhalten, rund 40 Prozent sind voll immunisiert. Bei seinem Besuch in der Horner Impfstraße meinte Pernkopf, dass jede Impfung dazu beitrage, das Virus zu bremsen. Er danke allen Mitarbeitern, die einen Betrag zum reibungslosen Ablauf im Impfzentrum leisten.

Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landtagsabgeordneter Josef Wiesinger hoffen auf viele „Impfluencer“. Dr. Anton Heinzl

Für den weiteren Impffortschritt sollen laut Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) die niedergelassenen Ärzte sorgen. Landtagsabgeordneter Josef Wiesinger (SPÖ) machte darauf aufmerksam, dass seit vergangener Woche im niedergelassenen Bereich nicht nur der Impfstoff von Johnson&Johnson erhältlich ist, sondern auch der von Astra Zeneca: „In Absprache mit der Ordination haben Kurzentschlossene dadurch die Möglichkeit, sich rasch impfen zu lassen. Damit ist das gut ausgebaute System in Niederösterreich noch flexibler geworden“, sagt Wiesinger. Auch wenn man im Bezirk auf einem guten Weg sei, sei eine höhere Durchimpfungsrate wichtig, „um Sicherheit zu haben, geschützt zu sein und andere zu schützen – vor allem jene, die sich nicht impfen lassen können“, sagt Wiesinger.

Um dies zu erreichen, setzt das Land NÖ auf eine Social Media Impfkampagne. „Aus Schimpfern sollen Impfer und aus Influencern sollen Impfluencer werden“, sagt Wiesinger.