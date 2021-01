Weiter auf dem fünftletzten Platz in Niederösterreich liegt der Bezirk Horn in der Einkommensanalyse der Arbeiterkammer für das Jahr 2019. Damit belegt der Bezirk mit einem mittleren Einkommen von genau 2.000 Euro im Landesranking den 20. Platz. Im Landesschnitt liegt der Wert übrigens bei 2.235 Euro, der Horner Wert liegt damit um 10,5 Prozent unter dem niederösterreichischen Einkommensniveau.

Während die Nachbarbezirke Hollabrunn (1.788 Euro) und Krems-Land (1.736 Euro) noch deutlich hinter dem Bezirk Horn liegen, schneiden die anderen Waldviertler Bezirke (Gmünd: 2.350 Euro; Waidhofen: 2.205 Euro; Zwettl: 2.143 Euro) klar besser ab.

Warum das so ist? „Es sind die bekannten Gründe“, fasst Robert Fischer, AK-Bezirksstellenleiter in Horn, zusammen. Vor allem die zahlreichen Teilzeitjobs im Handel und Dienstleistungsbereich sorgen laut Fischer dafür, dass der Bezirk Horn Jahr für Jahr in diesem Ranking auf den hinteren Plätzen zu finden ist.

Geschlechterschere wurde 2019 kleiner

Geringer wurde im Bezirk Horn die Differenz zwischen den höchsten und niedrigsten Einkommen im Bezirk Horn – nämlich um 2,5 Prozentpunkte. Die höchsten Einkommen sind aber immer noch 4,34 Mal so hoch wie die niedrigsten – das ist der fünfthöchste Wert in ganz NÖ.

Im Vergleich zu 2018, als das Medianeinkommen im Bezirk 1.952 Euro betrug, ist damit ein realer Einkommensgewinn von 0,95 Prozent zu verzeichnen. Frauen haben 2019 übrigens stärker von diesem Anstieg profitiert, ihr Einkommensgewinn liegt bei 3,06 Prozent gegenüber 0,42 Prozent bei Männern.

Damit verringert sich auch die geschlechtsspezifische Einkommensschere gegenüber 2018 um 1,8 Prozentpunkte. Dennoch liegt das Medianeinkommen von Frauen (1.557 Euro) um 32,8 Prozent klar unter jenem der Männer (2.319 Euro).

Der Horner AK-Chef Robert Fischer. Quelle: AK NÖ; Illustration: JANGKUNG STUDIO/Shutterstock.com; Grafik: Gastegger

Als Grund für das Aufholen der Frauen vermutet Fischer, dass sich die Einkommenssituation im Gesundheitsbereich leicht verbessert habe, ergänzt aber: „Dort sind wir immer noch meilenweit davon entfernt, dass die Gehälter so hoch sind, wie es sich die Mitarbeiter für das, was sie leisten, verdient haben. Geklatscht wurde ja viel, aber das hat niemandem geholfen“, spielt er auf die aktuelle Situation an.

Generell sei es noch zu früh, genau zu sagen, wie sich die Coronakrise auf die Einkommenssituation im Jahr 2020 ausgewirkt habe, meint Fischer. Schlimm sei die Situation für jene, die im Winter 2019/20 branchenbedingt arbeitslos gewesen seien, dann kurz gearbeitet und dann ihren Job verloren haben. „Die fallen dann bald in den Notstand – und das bedeutet dann für das Jahresgesamteinkommen natürlich eine Watschn“, sagt Fischer. Auch in bestimmten Branchen wie der Gastronomie oder bei Friseuren müsse mit starken Einkommenseinbußen gerechnet werden.

Abzuwarten bleibe auch, wie stark sich die Kurzarbeit („80 Prozent vom Gehalt klingt anfangs gut, wenn das aber über einige Monate läuft, reißt das ein ordentliches Loch ins Familien-Gehaltssäckl“) auf die Statistik auswirke. Aber da einige „Gutverdiener“ – etwa in der Baubranche – gut durch die Krise gekommen seien, könnte das die Statistik insgesamt wieder ausgleichen.