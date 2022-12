Fischer: Nach 32 Jahren in den „Un“-Ruhestand

Werbung

„Nach 32 Jahren in der Arbeiterkammer Niederösterreich darf Robert Fischer nun seinen ‚Unruhestand’ antreten“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser anlässlich der Verabschiedung des langjährigen Bezirksstellenleiters der Arbeiterkammer Horn.

Wieser würdigte die Arbeit des scheidenden Bezirksstellenleiters. „7.500 Personen haben sich im Vorjahr direkt an die Bezirksstelle gewandt. Wenn man weiß, dass es im Bezirk rund 12.700 Beschäftigte gibt, dann ist das also mehr als jeder zweite, der bei den Kollegen um Unterstützung ersucht hat. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig die Bezirksstellen der Arbeiterkammer und unsere regionalen Angebote vor Ort für die Menschen sind, verwies der Präsident auf die enge Vernetzung und vorbildliche Sozialpartnerschaft im Bezirk Horn und meinte: „Robert, du übergibst an deinen Nachfolger eine bestens aufgestellte Bezirksstelle“.

„AK wird immer ein Teil meines Lebens sein!“

Er wolle keine Abschiedsrede halten, meinte Robert Fischer, denn: „Ihr werdet immer ein Teil meines Lebens sein. Nach mehr als 25 Jahren als Bezirksstellenleiter gilt mein Dank meinem Team und meinem Vorgänger Ludwig Winkler, der viel Vertrauen in mich gesetzt hat“, fand Fischer emotionale Worte und dankte seinen Mitarbeitern für ihre Tätigkeit und ihre Unterstützung: „Wir haben viel für die arbeitenden Menschen in unserem Bezirk erreicht und das ist es ja, was letztlich zählt.“

Der neue Leiter, Andreas Riedl, ist seit mehr als zwei Jahren in der Bezirksstelle tätig und war davor vier Jahre lang Berater an der Bezirksstelle Korneuburg. Er bringt zusätzlich viel Erfahrung als langjähriger Betriebsrat der Firma Bühler ein und dankte Fischer, dass dieser ihn während der beiden Jahre in allen Belangen unterstützt und in alle Entscheidungen eingebunden habe.

„Ich bin stolz auf meine neue Aufgabe und froh, ein gut funktionierendes Haus mit engagierten Mitarbeitern zu übernehmen. Ich bin überzeugt, dass unsere Bezirksstelle weiterhin sehr wirkungsvoll die Anliegen der Mitglieder vertreten wird und kann dafür auch auf ein gutes Netzwerk mit den öffentlichen Institutionen und Sozialpartnern verweisen, in dem ich bereits gut verankert bin“.

AK Niederösterreich Direktorin Bettina Heise moderierte die Veranstaltung. Sie verwies auf die Bedeutung der Bezirksstellen im Land. „Es freut mich ungemein, dass mit Andreas Riedl ein erfahrener Kollege die Leitung der Bezirksstelle Horn übernimmt. Er wird mit viel Engagement die Anliegen der Beschäftigten im Bezirk vertreten und hier in Horn nahtlos die hervorragende Arbeit von Robert Fischer fortsetzen.“

