Die AK-Wahl ist geschlagen. Das Bezirksergebnis spiegelt nicht ganz das Landesergebnis wider: Die FSG erreichte ein sattes Plus von 3,7 Prozentpunkten gegenüber der Wahl von 2014. Die NÖAAB-FCG fuhr ein Minus von 4,7 Prozent ein.

„Mit unserem Bezirksergebnis bin ich sehr zufrieden“, betont der FSG-Spitzenkandidat des Bezirkes Horn, Josef Wiesinger: „Man sieht, dass die derzeitige Politik keine Vertretung für die Arbeitnehmer darstellt. Die anstrengende Zeit des Wahlkampfes ist vorbei, die hat sich ausgezahlt und ich habe es gerne getan“, sagt Wiesinger. Der Kammerrat, der nun seine dritte Periode in diesem Gremium antreten wird, zeigt aber auch auf, dass „noch viel zu tun ist“. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Umsetzung einer flächendeckenden Digitalisierung im Waldviertel, die nicht in den Pilotregionen enden dürfe: „Sonst hinken wir hinterher“, sagt Wiesinger. Auch das Thema „Verkehr“ sei noch nicht vom Tisch, ebenso die Kinderbetreuung.

NOEN Roland Offenberger wird Kammerrat der FSG-NÖAAB

98,8 % Beteiligung bei den Straßenmeistereien

Seinem Kontrahenten Roland Offenberger von der FCG-NÖAAB tut das Ergebnis dieser Wahl „sehr weh“. Gegenüber 2014 steht ein gewaltiges Minus von 4,3 Prozentpunkten. „Trotz dieses Verlustes liegen wir weit über dem Landesergebnis“, so Offenberger, der in der geringen Wahlbeteiligung, die gegenüber 2014 um acht Prozent auf 58,8 Prozent gesunken ist, den Grund für das Ergebnis sieht. Auch bei der Wahlbeteiligung liegt der Bezirk Horn weit über dem Landesergebnis (37,5 Prozent).

Für Offenberger und seine Fraktion ist das Ergebnis ein Auftrag, sich noch stärker für die Arbeitnehmer einzusetzen. Der bei der Straßenmeisterei in Geras tätige Offenberger wird trotz des landesweiten Verlustes von zwei Mandaten erstmals die Funktion eines Kammerrates übernehmen. „Ich bin ein Fixkandidat, in dieser Funktion werde ich mich zu 100 Prozent für ein Miteinander einsetzen“, meinte Offenberger, der sich über die Beteiligung in seinem Wahlsprengel, dem die Straßenmeistereien Horn, Geras und Eggenburg angehören, sehr freut: „Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 98,5 Prozent.“

Für AK-Bezirksstellenleiter Robert Fischer sei die geringe Wahlbeteiligung im Bezirk Horn doch problematisch. „Wir werden uns aber weiterhin mit Rat und Tat für die Arbeitnehmer einsetzen“, meint Fischer.