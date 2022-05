Otto Lechner Musikfestival " Invention and Memories " in Horn

Werbung

Akkordeon-Virtuose Otto Lechner realisiert von 19. bis 22. Mai 2022 im Waldviertler Kunsthaus Horn erstmals „invention and memories“, ein 4-tägiges Musikfestival, mit insgesamt 15 befreundeten Musikern und hervorragenden Künstlern: mit Anna Andaluh, Anton Burger, Melissa Coleman, Georg Graf, Andi Hadl, Daniel Klemmer, Ludwig Lusser, Andreas Mayerhofer, Alex Miksch, Philipp Moosbrugger, Kadero Ray, Karl Ritter, Hans Strasser, Hans Tschiritsch sowie Anne Bennent als Rezitatorin.

Foto: KiT

Otto Lechner ist sowohl am Akkordeon als auch am Klavier sowie an der Orgel der Horner Piaristenkirche zu erleben.

Das Festival, bei dem Altes und Neues, exklusiv dafür Konzipiertes, zu hören sein wird, zeichnet sich durch seine Vielfalt aus. Die künstlerische Bandbreite reicht von Jazz und Improvisation über sehr eigenwillige Songs und Erinnerungen an Ray Charles und Leonard Cohen bis zu experimenteller Kirchenmusik mit philosophisch-spirituellen Texten aus dem Spätmittelalter.

Motivation & Ziele des Festivals „invention and memories“

Mit dem Festival will Otto Lechner einerseits seine Musik und künstlerischen Ideen umsetzen, andererseits sein Publikum emotional berühren und erfreuen.

Otto Lechner über seine Beweggründe: „Ich stamme aus einem kleinen Dorf und habe die integrative Kraft der Musik von klein auf erlebt. Ein Festival wie dieses in Horn bietet mir die Möglichkeit, mein vielfältiges Verständnis von Musik zu präsentieren: Ich war immer eine Art Dorfmusikant, immer habe ich mich bemüht, Musik in all ihren Phänomenen — alt oder modern, von gestern oder von morgen, wild oder gemütlich — zu verstehen und zu genießen. Insbesondere in dieser Zeit, in der sich vielleicht viele im Stich gelassen fühlen, kann Musik sowohl trösten, als auch zeigen, wie nah sich scheinbar schwer zu vereinbarende Standpunkte oder Stile kommen können und sich nicht gegenseitig ausschließen müssen.“

Mehr Infos: www.kulturimtonkeller.at/

Karten-Reservierung & -verkauf: www.kulturimtonkeller.at/karten/karten-info.html

