„Der Grund für diese Aktion ist ein ganz einfacher: Wir wollen unseren Klienten ein wenig Freude bereiten“, erklärt Daniela Yvon, die Leiterin der Tageseinrichtung Horn der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie (GFGF), warum sie auch heuer wieder eine Aktion „Brief an das Christkind“ startet.

„Die Klienten haben bereits Briefe geschrieben“

„Im Vorjahr haben alle, die von uns betreut wurden, ein kleines Packerl bekommen und voll Freude unter dem Christbaum aufgemacht“, erinnert sich Yvon. „Auch heuer möchten wir gern allen 23 Klienten – alle sind älter als 15 Jahre, die meisten sind zwischen 25 und 30 Jahre alt – bei der Weihnachtsfeier am 20. Dezember ein Geschenk unter den Christbaum bei uns im Haus legen.“

Und wie funktioniert das? „Die Klienten haben bereits Briefe geschrieben und haben ihre Wünsche ausgedrückt“, so Yvon und erläutert den Ablauf: „Schicken Sie uns eine E-Mail an horn@gfgf.at mit Ihrer Adresse und mit der Angabe über den gewünschten Betrag und wir senden Ihnen einen Wunschbrief, der alle Infos enthält, zu. Oder Sie kommen persönlich vorbei und suchen sich einen Brief aus. Sie kaufen den gewünschten Artikel, verpacken ihn entsprechend und bringen bzw. schicken ihn in die Tageseinrichtung Horn.“

Ersatz für gebrauchten Bus dringend nötig

Wer diese Menschen mit zerebralen Bewegungsbeeinträchtigungen (mit Mehrfachbehinderungen) in ihrer individuellen Lebensgestaltung anderwertig helfen will, kann das natürlich auch in Form von Geld tun, denn immer wieder werden neue Fördermaterialien, Hilfsmittel und Beschäftigungsmaterialien benötigt.

Im Vorjahr ist der große Wunsch nach einem Therapiebett in Erfüllung gegangen, heuer steht finanzielle Unterstützung für einen neuen Bus auf der Liste ganz oben, denn im März 2017 wurde mit einem gebrauchten Bus gestartet, der dringend ersetzt werden muss.

Ein Spendenkonto ist bei der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eingerichtet, IBAN: AT28 3299 0000 0006 5342; BIC: RLNWATWWZWE; Kennwort: Horn Weihnachtswunsch.

Mehr Infos unter www.gfgf.at, 02982/30172 oder bei Daniela Yvon, 0664/9678265.