„Österreich isst frei“ – unter diesem Motto setzte der NÖ Bauernbund am 20. Oktober landesweit mit einem Aktionstag ein Zeichen für Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung. Auch im Bezirk Horn waren die Bauernbundvertreter aktiv, vor dem Shop der Firma Dachsberger in Gauderndorf suchte die Gruppe rund um Bezirksbauernkammerobmann Herbert Hofer das Gespräch mit Konsumenten und sammelte Unterschriften für die Kennzeichnung der Lebensmittelherkunft in Großküchen und Kantinen.

Außer-Haus-Verpflegung im Mittelpunkt

Mit dieser Aktion wollte der Bauernbund gemeinsam mit dem Verein „Die Bäuerinnen“ und der Landjugend NÖ ein Signal für die Zukunft der heimischen Landwirtschaft setzen. Die Konsumenten wurden über die Herkunft und den echten Wert und Preis heimischer hochqualitativer Lebensmittel informiert. Im Mittelpunkt der Aktion stand die Außer-Haus-Verpflegung in Großküchen und Kantinen. Rund 2,5 Millionen Mahlzeiten werden täglich außer Haus konsumiert. In Gemeinschaftskantinen haben die Konsumentinnen und Konsumenten nicht selbst die Wahl der Lebensmittelherkunft, denn für sie wird eingekauft. Die „Gut zu wissen“-Unterschriftenaktion kann man auch online unter www.gutzuwissen.co.at unterstützen.