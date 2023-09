Buchberg: Kleiner Ort mit großen Ideen

Eine kleine Ortschaft, in der Zusammenhalt groß geschrieben wird - die Dorfgemeinschaft Buchberg am Kamp hat jährlich ein vielfältiges Angebot für die Dorfbewohner. Der Verein, der am 20. September 2020 nach der Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr Buchberg gegründet wurde, hat als Zweck das Gemeinschaftsgefühl zu intensivieren und gemeinsame Projekte zu verwirklichen. Obfrau Claudia Elisabeth Fenn ist mit großem Enthusiasmus dabei: „Es geht bei unseren Veranstaltungen tatsächlich um die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt“.

Ein Mal jährlich gibt es ein großes Dorffest, heuer sogar mit einer Live-Band. Der jährliche Hausflohmarkt ist ein weiterer Programmpunkt. Hinkünftig soll es einen solchen öfters geben. Auch beim Frühschoppen, der jeden dritten Sonntag von Juni bis September stattfindet, gibt es einen regen Austausch unter den Dorfbewohnern. Rund um den 11. November gibt es den Martiniumzug und die Kinder des Dorfes stellen in schöner Kostümierung entsprechende Geschichten dar. Eine mit Fotos sehr schön gestaltete Ausstellung zum Thema „20 Jahre Hochwasser“ gab vergangenes Jahr einen Rückblick darüber, was sich seitdem in dem Dorf verändert hat. Im Dezember gibt es traditionell die Herbergssuche und die Feierlichkeit für die Ankunft des Friedenslichtes. Die Camera obscura, ein Projekt des verstorbenen Anwalts und Fotografen Engelbert Reis mit ursprünglichen Standort am Garser Wörth, hat der Verein übernommen und daraus wird von der Dorfgemeinschaft ein offenes Bücherregal gestaltet.

Nahezu alle Dorfbewohner sind Mitglieder des Vereines, unter ihnen auch Ortsvorsteher Josef Wiesinger. Die Vorstandsmitglieder überlegen ständig neue Aktivitäten. Ein Großprojekt steht an, um in Krisenzeiten die Bewohner zu versorgen. Neben dem bereits vorhandenen Notstromaggregat wird demnächst ein Holzofen angeschafft.

Der Vorstand

Obfrau: Claudia Elisabeth Fenn

Obfrau-Stellvertreter: Peter Peinschab

Schriftführerin: Heidemarie Haidinger

Schriftführerin-Stellvertreterin: Agnes Vana

Kassier: Arthur Höfinger

Kassier-Stellvertreter: Josef Nermuth

Referenten für Öffentlichkeitsarbeit: Wolfram Ullmann und Susanne Aigner