Landjugend: Projekte prämiert, Vertreter gewählt

Unter dem Motto „Begeisterung soits lebn“ ging am Samstag der Tag der Landjugend Niederösterreich am Messegelände Wieselburg über die Bühne. Tausende Mitglieder aus dem ganzen Bundesland kamen zu diesem Event zusammen.

Höhepunkt der Veranstaltung war wie immer die Prämierung der Projektmarathon-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr. Aus dem Bezirk Horn wurden die Landjugend Röhrenbach und die Landjugend Burgschleinitz-Kühnring mit Silber prämiert. Die Röhrenbacher hatten, wie die NÖN berichtete, beim Projekt „RaumSpielFeinFeld“ einen kreativen Zaun rund um den Spielplatz in Feinfeld errichtet. Außerdem wurden ein Rastplatz und ein Trinkbrunnen daneben errichtet sowie alles mit Pflanzen ansehnlich gestaltet. Die Burgschleinitz-Kühnringer überzeugten mit dem Projekt „Libellenflug zum Meeresauge des Waldes“. In Burgschleinitz wurde der Walderlebnislehrpfad mit einigen Stationen rund um Natur, Wald und Tiere am Libellenteichweg kreativ verschönert und erneuert. Auch die Landjugend Altenburg hat erfolgreich am Projektmarathon teilgenommen.

Zum neuen Landesobmann wurde Markus Höhlmüller von der Landjugend Purgstall. Bereits das dritte Jahr in Folge vertritt Johannes Döller aus der Landjugend Burgschleinitz-Kühnring das Weinviertel im Landesvorstand der Landjugend NÖ. Heuer neu in den Landesvorstand als Vertretung für das Waldviertel wurde David Stefal von der Landjugend St. Marein gewählt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.